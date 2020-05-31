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安卓 10 来了！小米 9 Pro 推送 MIUI 11 稳定版更新

2020/5/31 21:15:52来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月31日消息 据IT之家网友反馈，小米9 Pro 5G手机开始推送基于安卓10的MIUI 11稳定版系统更新，本次为跨版本的安卓系统大升级，为降低风险，建议提前备份个人数据，部分第三方应用尚未适配安卓10，存在兼容性问题，遇到问题可以到应用商店更新应用版本后再试。

2019年9月份，小米9 Pro 5G手机发布。小米9 Pro 5G尺寸为157.21×74.64×8.54mm，重196g，采用6.39英寸2340×1080分辨率AMOLED水滴屏，拥有梦之白和钛银黑两种配色。

配置方面，小米9 Pro 5G搭载7nm制程工艺的高通骁龙855 Plus处理器，内置4000mAh电池，最高配备12GB内存与512GB存储，采用L型大尺寸VC均热板液冷散热，标配45W充电器，支持三重快充技术，包括40W有线闪充、30W无线闪充和10W无线反充。

相机方面，小米9 Pro 5G前置2000万美颜相机，后置三摄全焦段镜头，包括4800万索尼主摄、1200万人像镜头与1600万超广角镜头。

其他方面，小米9 Pro 5G全系支持5G，支持双卡以及中国移动n41，中国联通、中国电信n78和中国移动n79三频。

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关键词：小米9 Pro小米手机MIUI 11

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