到手价 1998 元起，iQOO Z1 5G 手机正式发售：搭载天玑 1000 Plus

IT之家6月1日消息 5月19日下午，iQOO新品线上发布会举行，正式发布了iQOO Z1手机。搭载天玑1000 Plus处理器，5G+5G双卡双待，44W+4500mAh电池，144Hz竞速屏。6GB+128GB售价2198元，8GB+128GB售价2498元，8GB+256GB售价2798元。6月1日正式发售。

恰逢电商平台补贴期，iQOO Z1 5G手机可再降价200元，最终到手价1998元起。

iQOO Z1 5G带来3种配色，太空蓝，星河银，幻彩流星。IT之家报道，iQOO Z1 5G手机首发天玑1000 Plus旗舰芯片，采用领先的7nm制程工艺，搭载A77+G77处理器内核架构，CPU主频高达2.6GHz。

iQOO Z1全球首发支持5G+5G双卡双待，支持Wi-Fi6，还有双Wi-Fi智能网络加速、6频双模5G，麦克斯韦天线系统。

iQOO Z1搭载了4500mAh超大电池。搭载了44W超快闪充，23分钟充电50%。超级液冷散热系统，手机核心温度直降10℃，保持手机冷静。

iQOO Z1 配备6.57英寸FHD+显示屏，支持P3色域和HDR10。144Hz竞速屏，画面更流畅，手感更顺滑。不仅游戏，列表滑动、应用切换都能爽到。全局自适应刷新率，智能切换显示模式，流畅之余，也能有效降低功耗。

iQOO Z1 5G装备了立体双扬声器，配合Smart PA 双路智能功放，Super Audio自研音效算法，让你即刻拥有让耳朵「怀孕」的好音质。

iQOO Z1 5G搭载了144Hz竞速屏，游戏画面更加流畅。鹰眼显示增强、游戏音效增强，让你眼观六路，耳听八方。

iQOO Z1 5G搭载4800万AI超广角三摄系统，超广角、超级微距、Hyper-HDR、超级夜景，随时随地随手拍出「高级感」。人眼追焦，搭配人像模式和多风格美颜。短视频2.0，三步小白变大师，更有多种音乐、特效随你选。

iQOO Z1 5G搭载全新iQOO UI，搭载了独有的Spring动效引擎，根据胡克的弹性定律，重新设计了跟手性场景，绝不怠慢你的指尖。配备全场景NFC，带着手机，就能追逐远方。