【IT之家评测室】iQOO Z1首发上手：全球首搭天玑1000 Plus，2198元“交朋友”

5月19日，预热许久的iQOO Z1手机正式和消费者见面，在产品未发布之前，iQOO Z1就吸引了不少网友和消费者的注意，一方面，iQOO Z1是iQOO品牌今年推出的第三款产品，iQOO新品更新之迅速让人刮目相看。另一方面，iQOO Z1是首款搭载联发科技天玑1000 Plus 5G SoC的智能手机，近半年来，“发哥”通过天玑1000系列、天玑800系列等旗舰芯片在中高端市场已经重新获得了先发优势，首发天玑1000 Plus的iQOO Z1自然而然也成为了关注焦点。



想必大家肯定会iQOO Z1和联发科天玑1000 Plus的表现非常好奇和期待，IT之家已经拿到了这款产品，现在为大家带来产品的评测体验。

第一部分：外观设计

在整体设计上，iQOO Z1的设计基本与刚刚发布的iQOO Neo3保持了一致，同样的144Hz打孔屏幕，同样的矩形摄像头模组，同样的电源指纹识别一体化设计。更多的，Z1在一些细节方面做了变动，比如iQOO Z1的边框设计变得更加圆润和简约，少了一些凸显力量感的线条，但对手感的握持更加友好。

在配色方面，iQOO Z1拥有星河银和太空蓝两种科幻配色，IT之家拿到的是星河银配色版本（8+256GB），在观感上，星河银配色整体以银灰色为主，机身下半部分采用了淡青色，机身上下采用了渐变色工艺，在用色方面更加的年轻化。同时，机身玻璃还采用了类似磨砂的观感，质感十足。

屏幕基本就是Neo3上的那一块，采用了6.57英寸LCD极点全面屏、98% sRGB色域覆盖、支持P3色域与HDR10、分辨率为2408*1080、20:9的屏幕比例、90.4%高屏占比。

Z1的屏幕拥有144Hz的超高刷新率，当你滑动屏幕的时候，图标在屏幕上的滑动，就像是冰球运动一样，无限丝滑和爽快。高刷新率的另外一个优势就是在游戏中会给你带来帧率更高、更流畅的体验，超高帧率的游戏也能在手机上实现。

在Neo3的评测中，IT之家曾提到过，LCD高刷屏和OLED高刷新率屏幕还不太一样，至于大家所说的LCD拖影问题，仔细感受的话确实会有，并不明显，这个问题没必要太过于纠结，毕竟目前LCD屏幕仍被相当多的消费者所拥簇，“LCD永不为奴”党大有所在，更何况是屏幕刷新率已经达到了144Hz。

iQOO Z1机身尺寸分别为163.9 × 75.5 × 8.9毫米，重量为194.7g，在整个iQOO家族，Z1算是一款“轻快”的产品。握持感方面营造的还不错，饱满的中框和前后盖板之间衔接的自然，一体化还算不错。

更多细节图赏：

第二部分：跑分性能

iQOO Z1配置上最大的亮点，是首发了天玑1000 Plus处理器，天玑1000 Plus是联发科技的旗舰SoC，定位与高通骁龙865、麒麟990 5G一个级别。

近半年来，在5G网络的普及同时，联发科也再次呈现出了爆发之势，各种“明星”芯片接二连三的发布，同时，终端厂商们终于也有了骁龙之外的第二种旗舰SoC的选择。

天玑1000 Plus是天玑1000的技术增强版，其采用了7nm的制程工艺，和高通的1+3+4、华为的2+2+4三丛集架构不同的是，天玑1000 Plus采用的是4大核+4小核的双丛集设计。这一点很有意思，实际上早在2016年，联发科Helio X20十核心处理器就曾率先使用过三丛集核心设计，当时发哥这种超前的做法曾引起业内的一片哗然。

回到天玑1000 Plus上，其CPU方面采用了4大核+4小核架构，包括四个2.6GHz的A77大核心（相较于上一代性能提升20%）和4个2.0GHz的A55小核心，GPU方面为9核心的Mali G77，相较于上一代G76性能提升40%，毫无疑问，在性能方面天玑1000 Plus绝对有和骁龙865、麒麟990扳手腕的资本和能力。

此外，在5G方面，天玑1000 Plus也是格外亮眼，比如完整原生集成5G，集成Wi-Fi 6，支持5G双载波聚合、目前业内唯一5G+5G双卡双待，同时还搭载MediaTek 5G UltraSave省电技术 ，5G基带省电最多40%。再比如支持144Hz屏幕刷新率、MediaTek HyperEngine 2.0 游戏全场景优化等等，天玑1000 Plus可谓联发科在5G时代厚积薄发的一款旗舰SoC。也正因如此，首发天玑1000 Plus的iQOO Z1格外备受关注，那么iQOO Z1的性能表现究竟如何呢？IT之家首先对iQOO Z1进行了跑分测试。

跑分App依旧是老三样——Geekbench4、安兔兔、3Dmark，并且对搭载骁龙865的iQOO Neo3进行了简单对比。

在Geekbench4跑分中，IT之家测得iQOO Z1获得了单核心3776分，多核心12740分。作为对比，在Geekbench4.2的跑分中，搭载骁龙865的Neo3获得单核心4340、多核心13575的分数。

在安兔兔（V8.3.6）跑分中，iQOO Z1获得52万+的成绩，作为对比，Neo3获得了60万+的成绩。

在3Dmark跑分中，Z1分别获得6385、5943的分数。

整体来看，天玑1000 Plus整体性能略逊于骁龙865，但差距不大，依旧可以归类到安卓性能的第一梯队内。

或许是本身定位限制的原因，iQOO Z1采用了LPDDR4X内存和UFS2.1双通道闪存，经过IT之家实测，Z1的顺序读取速度为1000+MB/s，顺序写入速度为510+MB/s，具体如下：

在相机部分，iQOO Z1采用了4800万AI超广角三摄系统，后置三枚摄像头分别包括4800万像素主摄像头、800万像素超广角摄像头、200万像素超微距镜头。

iQOO Z1同样支持Hyper-HDR模式，拥有高达12.3eV的超高动态范围，可以轻松应对各种大光比环境。同时Z1拍摄还支持人像模式、AI人眼追焦等等。整体来看，iQOO Z1的样张表现尚可、够用，但还是有一定的打磨空间，特别是微距和超广角模式。

直接上白天样张（后台上传有压缩），大家看图说话吧！

▲主摄

▲主摄微距

▲逆光HDR

▲主摄

第三分部：游戏体验

跑分数据不错，那么iQOO Z1的游戏体验呢？

在这里我们选择了《和平精英》游戏进行测试，在该游戏内，iQOO Z1目前最高支持HDR高清画质+超高帧数（满帧40FPS）。iQOO Z1在28分钟的游戏中获得了39.8FPS的平均帧率，表现非常出色。帧率图显示，游戏前期有掉帧现象，但次数不错，幅度也不大，肉眼基本无法察觉。后期基本趋于稳定，整机表现符合预期。

作为对比，IT之家在同样的环境下，测试了搭载骁龙865的iQOO Neo3的《和平精英》表现，如下图所示，同样的画质下，10分钟游戏内，Neo3的平均帧率同样为39.8FPS，与Z1保持了一致（30分钟平均帧率39.8FPS）。

通过对比图可以看到，前期，Z1的帧率波动要更多一些，后期基本与Neo3保持了一致，当然，这种波动在肉眼上很难察觉。

很有意思的是，在将近30分钟的游戏内，iQOO Z1所搭载的天玑1000 Plus处理器，四个A77大核心和四个A55小核心基本有一半的时间是满血运行状态，下图可以看到，在《和平精英》游戏中，天玑1000 Plus处于一种非常亢奋的状态，八枚核心频繁冲顶，以保证始终给用户带来最优质的帧率表现。

放大来看，4枚2.0GHz的A55小核心频繁冲顶，保持2.0GHz满血状态，但更多的时间维持在1Ghz上下。

四枚2.6GHz的A77则频繁在800Mhz和2.6Ghz（满血）之间切换，平均1.8Ghz。

作为对比，Neo3搭载的骁龙865，四枚A55小核心（下图Clock0-3）在《和平精英》游戏中，基本全场处于1Ghz频率上，主要是三枚A77大核心（下图Clock4-6）发力，大部分时间处于满血状态，那枚最大的A77核心（下图Clock7），基本是“打酱油”状态，偶尔2.8GHz冲顶，但频率不多。

▲Neo3核心图

当然，拉高频也是联发科的基本操作了，这是产品策略问题，并不能借此来判断好坏。

读者朋友们无需担心，因为在长达30分钟的游戏中，天玑1000 Plus并未出现所谓的降频现象，即便是有将近一半时间满血运行，但iQOO Z1的续航表现仍然出色，在30分钟的游戏内，共耗电10%，简单推算的话，iQOO Z1基本能够带来5小时的《和平精英》游玩体验。同时，得益于7nm制程以及集成5G模块等优势，iQOO Z1在电量100%的情况下，仍可持续待机18天。

游戏后期，iQOO Z1的机身略有发热，经过IT之家测试，机身背面上半部分最高温度41.8°，整体表现基本符合预期。

简单说明的话，iQOO Z1所搭载的天玑1000 Plus性能和功耗控制的都比较不错，是一款理想状态的旗舰5G SoC。

在充电方面，iQOO Z1采用了vivo Super Flash Charge快充技术，最大充电功率高达44W。经过IT之家实测，Z1充满电共需要58分钟，前30分钟可充电60%以上，充电速度基本与iQOO Neo3保持一致（后者同样是44W+4500mAh电池组合）。

总结：

宏观来看，iQOO Z1对于iQOO品牌、乃至整个5G智能手机市场的意义非凡，作为首发天玑1000 Plus的机型，在一定程度上，iQOO Z1本身就代表着联发科在高端5G Soc市场上的厚积薄发，换句话说，联发科能否稳站5G高端SoC市场，iQOO Z1上市之后的表现占很大一部分的因素。

从产品角度来看，iQOO Z1依旧延续了iQOO 品牌的“性能旗舰”DNA，无论是游戏还是日常使用，都能带来媲美甚至部分超越骁龙865旗舰机的体验。

因为笔者拿到的是工程机，另一方面体验时间也有限，评测只是提供一个参考，并不能百分百代表量产版Z1的真实体验，Z1的实力如何，还是上市后的具体表现吧！

iQOO Z1价格信息：6GB+128GB售价2198元，8GB+128GB售价2498元，8GB+256GB售价2798元。6月1日正式发售。