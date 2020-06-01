骚乱致部分美国零售店被砸被抢，苹果暂时关闭多家门店

据外媒报道，在美国各地爆发的抗议活动中，苹果零售店成为个别暴徒们袭击的目标，有些零售店的店面遭受了严重破坏，甚至里面的商品也遭到抢掠。为了保护员工安全，苹果于当地时间周日决定暂时关闭其在美国各地刚刚重新开放的多家店面。

手无寸铁的美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德(George Floyd)日前在明尼苏达州明尼阿波利斯被捕期间遭警察暴力致死，引发了美国至少30个城市的抗议活动。在逮捕期间，一名警察用膝盖抵住弗洛伊德的脖子致其死亡。这一事件的视频在社交媒体和新闻网站上流传，引发了民众愤怒。抗议者们呼吁为弗洛伊德伸张正义。

不过，抗议活动中也出现了包括财产破坏和抢劫在内的暴力事件，因为有些抗议者利用这次活动制造麻烦，而苹果零售店成为店面破坏和抢劫的目标。

在俄勒冈州波特兰，先锋广场(Pioneer Place)苹果零售店近10米高的窗户四面都被砸碎。这家零售店两天前刚刚重新开业，现在需要对外部进行大规模维修，然后才能重新向顾客开放。波特兰当地记者录制的视频显示，有人闯入昏暗的零售店中，拿起苹果产品逃跑，包括陈列桌上和货架上的库存产品。

在明尼阿波利斯，亨内平大道（Hennepin Avenue）苹果零售店周三被用木板封住，但在周四晚上被人闯入并遭到抢劫。抢劫者离开零售店时身上沾满了灭火器的粉末，产品展示桌上空空如也，被翻了个底儿朝天。

有消息人士证实，佐治亚州施行的紧急状态行动迫使所有苹果零售店关闭。周六晚上，许多人看到阿瓦隆苹果零售店的工作人员在店里打包展示的产品，因为他们预计会发生骚乱和潜在的抢劫事件。

周六晚上，抗议者还对亚利桑那州一家苹果零售店造成了破坏。视频显示，数十人闯过苹果零售店入口处，然后又冲向店内，试图抢走iPhone和MacBook。

在华盛顿特区，旁观者录制的视频显示，一群人聚集在一家苹果零售店前。在视频中，店门被强行打开，人们争先恐后地进入里面抢劫，最后什么都没有留下。据称，在那次事件中，警方花了七分钟才赶到现场。

在费城，观察人士看到人们在另一次抢劫中闯入了苹果零售店。在商店外面，一辆警车还在着火。

PCMag的迈克尔·坎(Michael Kan)看到了抢劫者试图进入旧金山一家苹果零售店的迹象，不过这这些人无功而返，因为没有陈列的商品可供劫掠。照片还显示，苹果零售店较低的窗户被木板封住，而较高处的玻璃窗则没有防护。

警方和抗议者之间的紧张局势持续升级，使得未来几天很可能会继续发生抗议和骚乱。

为了应对当前紧张局势，以及保护零售员工避免受到伤害，苹果周日决定暂时关闭其在美国各地的零售店，其中许多零售店刚刚因疫情封锁措施解除而重新恢复运营。苹果在其零售店页面上建议：“考虑到我们团队的健康和安全，我们决定继续关闭在美国的部分零售店。”

为了应对抗议和抢劫企图，许多苹果零售店已经开始打包商品，并用木板封住窗户，以减少损失。携带演示设备的窃贼也会发现它们抢来的产品用途有限，因为当这些设备离开苹果零售店时，它们会被禁用和跟踪。

在新冠疫情高峰期暂时关闭全球所有零售店并重新开放后，再次关闭对苹果重新开放全球零售店的努力是个沉重打击。苹果5月26日宣布，打算在上周重新开放100家美国门店，这将使美国新开门店总数达到132家，几乎占其美国门店总数的一半。