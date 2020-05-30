苹果加入京东618：iPhone 11直降900元，到手价4599元

京东宣布，京东携手Apple共度第17个618，“iPhone 11系列低至4599元同时享保值换新、iPhone SE 系列低至2899元”。

据悉，自6月1日起，iPhone 11，基础入门的iPhone 11直降900元，到手价4599元，同时还有iPhone 8 Plus领券立减600元、XS Max抢券立减500元等特别优惠。

其次，用户在Apple产品京东自营旗舰店购买产品还能享受京享无忧服务。京享无忧服务是京东独家针对自营Apple产品提供的一站式服务，其中包含换修无忧、上手无忧、以旧换新等服务，同时服务内容也包含了官方的AppleCare+，无需额外去店里自行购买。

值得注意的是，6月1日起，在Apple产品京东自营旗舰店购买iPhone 11全系列产品，均可享受“保值换新”计划，同时可以叠加使用京东618所有的优惠券，至高额外补贴500元，也就是说，只要参与iPhone 11系列产品“保值换新”的用户，即可享受折扣换购下一代 iPhone。

此外，iPhone Xs Max、iPhone 8 Plus也将在京东平台独家直降。京东拿到Apple线上渠道ACS（原厂只换不修）独家产品授权，Apple music优惠销售等专属权益。

京东表示，今年Apple产品京东自营旗舰店在货品的备货库存情况也非常乐观。

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