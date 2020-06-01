谷歌微软苹果等科技公司纷纷发声：支持黑人维权！

据国外媒体报道，美国黑人乔治·弗洛伊德(George Floyd)因白人警察暴力执法致死，导致游行示威和骚乱在全美爆发，硅谷和西雅图的一些科技公司已经为抗议者提供了支持，并为社会正义组织提供了资金。

Twitter公司将其简称改为“#BlackLivesMatter”（Black Lives Matter意思为“黑人生命也是命”），而Alphabet公司旗下谷歌在其搜索页面首页上打出了文字，“我们支持种族平等，以及所有寻求种族平等的人。”谷歌旗下的视频网站YouTube表示，它将捐赠100万美元“以支持解决社会不公的努力。”

几家主要的流媒体服务公司，如Netflix公司、亚马逊公司旗下的Prime Video、沃尔特迪斯尼公司控股的Hulu和AT&T公司旗下的HBO Max，以及Quibi和亚马逊的Twitch，都发布推文表示出对抗议者的声援。

其中，Netflix表示，“沉默就是同谋。黑人的生命也是命。我们有一个平台，我们有责任向我们的黑人会员、员工、创作者和人才大声疾呼。”

这些公司的高管们也纷纷发表了意见。

Uber首席执行官达拉·科斯罗沙希（Dara Khosrowshahi）当地时间周日在推特上发推文表示，声援黑人社区并抗议长期困扰美国的不公正和种族主义，希望每个人尽一切努力，对抗偏执，改变目前的情况。他称，很明显，改变目前的现状，只有改革我们今天这个制度。

他宣布，该公司将向维护公平正义的组织@eji_org和@PolicingEquity捐赠100万美元，支持他们在推动美国的刑事司法更加公正方面发挥重要作用。

微软当地时间周六发布的一份声明，分享了该公司首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）“共鸣和同情”信息。

当地时间周日早晨，Alphabet公司首席执行官桑达尔·皮柴（Sundar Pichai ）发布的推文表示，“今天在我们谷歌和YouTube的首页，我们发出支持种族平等的声音，声援黑人社区，纪念乔治·弗洛伊德、布兰娜·泰勒（Breonna Taylor）、阿毛德·阿贝里（Ahmaud Arbery）和其他遭遇不公正对待的人。对于那些感到痛苦、愤怒、悲伤和恐惧的人来说，你们并不孤单。”

苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)上周在推特上发推文表示，“正义是我们治愈创伤的方法。”他是为抗议者第一个发声的科技公司高管。





他说，明尼阿波利斯市正为此而悲伤，美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金认为，争取权利的最佳方式“不是对罪恶的消极的不抵抗”，而是“对罪恶的积极的非暴力抵抗”。