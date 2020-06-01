荣耀Play4 Pro参数曝光：麒麟990 5G+侧边指纹

IT之家6月1日消息 数码博主@数码闲聊站 今日爆料了荣耀Play4 Pro的详细参数。荣耀Play4 Pro搭载了麒麟990 5G SoC，采用6.57英寸2400*1080分辨率的LCD双打孔屏。

此外，荣耀Play4 Pro机身尺寸为162.7*75.8*8.9mm，重213g，前置32MP+8MP双摄，后置40MP+8MP双摄，配备4200mAh电池，支持40W快充与侧边指纹识别，配备type-C耳机孔。

根据@数码闲聊站5月21日爆料，荣耀Play4 Pro主摄将采用4000万像素的IMX 600Y传感器。

据官网消息，荣耀Play4 5G系列手机将于6月3日正式发布，包含荣耀Play4 5G和荣耀Play4 Pro等型号。

IT之家曾报道，5月28日荣耀手机正式官宣全新荣耀Play4 5G系列手机，同时Play4 5G的工信部证件照以及配置信息也已被公布。荣耀Play4 5G搭载联发科天玑800 SoC，提供4/6/8+64/128GB/256GB的存储组合，支持蓝牙5.0，没有NFC、红外遥控等功能。

荣耀Play4 5G采用6.81英寸2400*1080p LCD单打孔屏，前置1600万像素，后置采用矩阵式后置四摄方案，包括6400万像素+800万像素+200万像素+200万像素四组镜头，其中6400万像素主摄存在混用。

其他方面，荣耀Play4 5G电池额定容量为4200mAh，支持22.5W快充，保留3.5mm耳机孔，机身尺寸为170*78.5*8.9mm，重量为213g，存在黑色、蓝色、红蓝渐变色三种配色。

荣耀Play4 5G系列手机将于6月3日正式发布,目前已在京东商城上架并开启预约，同时还有机甲礼盒定制版可选。