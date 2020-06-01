内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

荣耀Play4 Pro参数曝光：麒麟990 5G+侧边指纹

2020/6/1 10:53:06来源：IT之家作者：问舟责编：懒猫评论：

IT之家6月1日消息 数码博主@数码闲聊站 今日爆料了荣耀Play4 Pro的详细参数。荣耀Play4 Pro搭载了麒麟990 5G SoC，采用6.57英寸2400*1080分辨率的LCD双打孔屏

此外，荣耀Play4 Pro机身尺寸为162.7*75.8*8.9mm，重213g，前置32MP+8MP双摄，后置40MP+8MP双摄，配备4200mAh电池，支持40W快充与侧边指纹识别，配备type-C耳机孔。

根据@数码闲聊站5月21日爆料，荣耀Play4 Pro主摄将采用4000万像素的IMX 600Y传感器。

据官网消息，荣耀Play4 5G系列手机将于6月3日正式发布，包含荣耀Play4 5G和荣耀Play4 Pro等型号。

IT之家曾报道，5月28日荣耀手机正式官宣全新荣耀Play4 5G系列手机，同时Play4 5G的工信部证件照以及配置信息也已被公布。荣耀Play4 5G搭载联发科天玑800 SoC，提供4/6/8+64/128GB/256GB的存储组合，支持蓝牙5.0，没有NFC、红外遥控等功能。

荣耀Play4 5G采用6.81英寸2400*1080p LCD单打孔屏，前置1600万像素，后置采用矩阵式后置四摄方案，包括6400万像素+800万像素+200万像素+200万像素四组镜头，其中6400万像素主摄存在混用。

其他方面，荣耀Play4 5G电池额定容量为4200mAh，支持22.5W快充，保留3.5mm耳机孔，机身尺寸为170*78.5*8.9mm，重量为213g，存在黑色、蓝色、红蓝渐变色三种配色。

荣耀Play4 5G系列手机将于6月3日正式发布,目前已在京东商城上架并开启预约，同时还有机甲礼盒定制版可选。

京东荣耀Play4未公布直达链接京东荣耀Play4 Pro未公布直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：荣耀

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    