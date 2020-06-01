AMD R9 3900XT/R7 3800XT/R5 3600XT提前现身国外零售商店

IT之家6月1日消息 据外媒techpoweru消息，尚未面市的AMD Ryzen 9 3900XT、Ryzen 7 3800XT和Ryzen 5 3600XT桌面处理器已经出现在法国零售商Materiel.net的商店中，故AMD将有可能提前发布和发售这三款CPU。

VideoCardz此前的一份报告指出，XT系列虽然性能有所提高，但官方指导价可能比目前3900X、3800X和3600X的更低。

▲ 根据目前信息整理如图

上周，3DMark的数据库中出现了3900XT 和锐龙 7 3800XT的跑分，跑分信息显示的加速频率比爆料的加速频率稍低，但AMD Ryzen 9 3900XT（12C/24T，3.8/4.7GHz）性能依然相对提高7.5%。Ryzen 9 3900XT物理得分为 29172 ，Ryzen 9 3900X为27137。

IT之家了解到，AMD将Radeon显卡的“XT”后缀用在CPU上表示加强版。加强版将比普通版频率提高200-300MHz。且新CPU的Boost算法经过了更严格的优化，其性能将比现有部分提高5-10%。

根据此前外媒的消息，AMD将在6月16日宣布Ryzen 3000XT系列，计划在7月7日上市。