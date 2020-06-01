【IT之家评测室】华硕灵耀 14 体验：i7-1065G7 加持，轻薄与性能兼备

华硕新款灵耀 14 现在已正式发布 ，1.1kg 重，13.5mm 厚，定位轻薄本。配置方面，华硕灵耀 14 搭载了英特尔最新的 10nm 处理器，最高可选 i7-1065G7, 支持 Wi-Fi6，并拥有两个雷电3接口。IT之家现已拿到了这款笔记本，接下来就来了解一下灵耀 14 设计与性能如何吧。

外观设计

IT之家拿到的是一款松木青配色，A面依然是是华硕标志性的同心圆设计。

华硕灵耀 14 采用了全金属机身，配合 CNC 钻石切角工艺，整体非常精致。A面的同心圆纹理以 ASUS 为圆心，覆盖整个A面，在光线下呈现出涟漪般的效果。

灵耀 14 的B面采用了窄边框的设计，屏占比达到了90%。笔记本下边框有 ASUS ZenBook 的 Logo，上边框有一枚红外摄像头，支持 Windows Hello 人脸识别。

灵耀 14 采用了一块 14 英寸的雾面屏，16:9 比例，1080p 分辨率。

灵耀 14 的 C 面采用了 19.05mm 大间距的键盘，并在 13.5mm 轻薄机身的前提下做到了 1.4mm 的键程。触控板也是灵耀 14 的一大亮点，磨砂玻璃材质，手感顺滑，按压右上角即可变身数字小键盘，轻划左上角还能调出计算器界面。

灵耀 14 延续了上代的小翘跟设计，ErgoLift 转轴可以将机身抬升 2.3°，不仅打字更加舒服，也为D面的进风口流出了更多的空间，有利于散热。

接口方面，灵耀 14 这次诚意满满，左侧搭载了两个雷电3接口，传输速度可达 40Gbps，是所谓的 USB 3.2 Gen 2 接口速度的4倍。除此之外，灵耀 14 还保留了一个 HDMI 接口，毕竟目前绝大部分的显示器还没有升级到的全功能 USB-C接 口，右侧的 USB-A 接口可用来连接鼠标等外设。

灵耀 14 采用了 USB-C 接口的充电器，充电器最大功率为 65W，适配器和线材一体式设计。经过测试，灵耀 14 的两个雷电3接口都可以用来充电。

总的来看，华硕灵耀 14 1.1 千克的重量和 13.5 毫米厚度，足以让它跻身于最优秀的轻薄本之列，结实的做工和 CNC 切角也让它拥有不错的颜值，特别是双雷电3的加入，让它有了更快的数据传输速度以及多屏连接能力。

性能参数

对于轻薄本来说，性能释放总是一个绕不开的话题。有些人更加注重轻薄本的便携性和长续航，办公时能够安静运行，性能对于他们来说够用就行了；还有人希望轻薄本能够拥有更多的性能，工作之余还能玩玩游戏。对于华硕灵耀14来说，它通过更加灵活的性能调用机制，在保证安静运行的前提下，让性能更多地得以释放。

【CPU】

IT之家拿到的这款华硕灵耀 14 采用了英特尔最新 10nm 工艺处理器，i7-1065G7 达到了4核8线程的规格，核显也升级到了锐炬 Plus 940。

参数方面，i7-1065G7 为4核8线程，基本频率为 1.3GHz，最大单核睿频可达 3.9GHz，最大全核睿频可达 3.5GHz。首先，我们先用 7-Zip 自带的基准测试软件看一下它的解压缩性能如何。

如上图所示，i7-1065G7 在刚刚运行的一小段时间内可以保持 25W 的功率运行，此时压缩分达到达到了 30000 左右，解压缩分数超过了 36000，大幅超过了英特尔桌面端的 i7-6700(24700/22900)。随着运行时间的增加，灵耀 14 搭载的 i7-1065G7 稳定到了16W，此时 CPU 的频率为 2GHz，压缩分和解压缩分数约为 20000 分，也接近了桌面端的 i7 4770 的水平（20500/21000）。另外，即使是在长时间的解压缩测试中，华硕灵耀 14 的 CPU 温度也只有 60 度左右，风扇十分安静。

由此我们可以看出，算法的更新、架构的改进再加上工艺的升级，在解压缩性能上，即使 16W 的 i7-1065G7 也达到了当年的桌面级的性能。

在渲染性能方面，我们用 Cinebench R20 进行了测试，分数在 1300 分左右。在该项目的测试中，i7-1065G7在刚开始的一小段时间内达到了 25W 的性能释放，最后维持在了 16W。

【GPU】

英特尔 Ice Lake 系列移动CPU搭载了 Gen11 核显，拥有高达 1 teraflop GPU 引擎计算性能，让 1080p 下畅玩网游成为了可能。i7-1065G7 采用了该系列中规格最高的锐炬 Plus 940 核显，支持 VESA 自适应同步、融入了可变速率着色功能，还支持在 10 亿种色彩下观看 4K HDR 视频。

首先，我们用 3DMARK Fire Strike 进行了基准测试。

i7-1065G7 搭载的锐炬 Plus 940 核显在 Fire Strike 的总分为 2149 分，显卡分为 2380 分。根据 3DMARK 的官方数据，英特尔上一代的 UHD 620 的核显的显卡平均分为 1174 分，也就是说锐炬 Plus 940 核显相比上一代实现了性能翻倍。

接下来我们在网游《英雄联盟》中进行了游戏实测。

在 1080p 中画质下，《英雄联盟》平均帧率在 70fps 以上，最高可达 106fps，但是在团战场景下会降到 60fps 以下。值得注意的是，在游戏过程中 CPU 温度为 60 度，GPU 温度为 65 度，风扇的噪音很小。另外，华硕灵耀 14 搭载的是美光 16GB DDR4-3200双通道内存，如果搭载 DDR4-3733 内存的话 GPU 的性能释放可能还会更高一些。总的来说，在一款如此轻薄的笔记本上能流畅玩《英雄联盟》也能满足一部分人的业余娱乐要求了。

【SSD】

灵耀 14 搭载了英特尔 660P SSD，QLC 颗粒，容量为 512GB。我们用 CrystalDiskMark 和 AS SSD 进行了检测，其顺序读写速度可达 1600MB/s，顺序写入速度为 978MB/s，4K 随机读取速度为 83k IOPS,随机写入速度为 211k IOPS。

【屏幕】

灵耀14搭载了一块群创/奇美的14英寸屏，1080p 分辨率，300nit 亮度，100% sRGB 色域。

【烤机测试】

对于大部分的轻薄本的用户而言，他们想要的是轻薄便携，另外在使用办公应用时笔记本能够安静运行。在 10nm 酷睿的加持下，灵耀14轻松地做到了这一点。

IT之家对灵耀14进行了烤机测试，如上图所示，刚开始 i7-1065G7 会以 25W 的功率运行一段时间，当温度升高时功耗降为 16W 稳定运行，此时CPU频率满载频率为 2.38 GHz，而温度只有 62 度，因此风扇的声音也很小，从而给与用户一个安静的工作环境。

【续航】

华硕灵耀14搭载了 67Wh，官方称本地高清视频可连续播放 14.8 小时,连续网页浏览约 16.6小时。IT之家使用 PCMARK 8 进行了日常工作的模拟，模拟项目包括办公、视频通话、轻度游戏、图片编辑等，得到了5小时的续航时间。

使用体验

经过约两个星期的使用，笔者认为灵耀 14 更加倾向于办公学习，其“翘跟”设计的转轴让你随时随地都有一个舒服的打字姿势。10nm工艺的 i7-1065G7 可以轻松应对大部分的办公应用，在面对短时的高负载时，25W 性能释放也能让你体验到桌面级的速度，而且在绝大部分时间内它都能安静运行，不会让噪音打断你的思路。

另外，红外摄像头面部识别使得开盖即进系统成为了可能，这项功能也会让你更加想打开电脑。

除了硬件之外，华硕也在软件上进行了升级，通过 F12 快捷键即可打开 MyAsus 软件，融合硬件检测和软件管家等多种功能，另外还有全新升级的华硕闪传功能。

MyAsus 可以检测软件升级，并且实现一站式的驱动和 BIOS 升级，免去下载第三方软件的麻烦。

下载华硕的 Link to MyAsus App 即可让手机和电脑连接。通过闪传功能可以通过电脑来拨打电话，另外短信也会为 Windows 通知的形式显示，让你在办公时也不会漏掉手机中的信息。

通过MyAsus自带的文件传输功能可实现手机和电脑的无线数据互通功能功能，适合传递文件和图片等文件。

通过闪传功能还能实现电脑与手机屏幕的融合。如上图所示，通过镜像功能，手机的屏幕即可同步显示在电脑上，用鼠标即可操作手机，还可用键盘还回复QQ微信的消息，让你不用在手机和电脑之间来回切换，电脑一屏就搞定了。

总结

华硕灵耀14是一款出色的轻薄本，1.1kg 重，13.5mm 厚，A4 纸的大小可以将它轻松装入包中，带着出差、上课、泡咖啡馆都是不错的选择。就性能而言，英特尔最新的10nm 工艺处理器可以在短时强负载时发挥出 25W 的性能，日常使用时又能给你提供一个安静的办公环境。另外，灵耀14还提供了高速 Wi-Fi 6 无线连接和雷电3有线连接，而且这两种连接方式也是未来几年的主流。

购买建议方面，IT之家认为灵耀14更加适合当前的上班族和学生党，可以很好满足他们通勤/上课的携带需求，灵耀14 的 ErgoLift 转轴还可以提供舒适的打字姿势。另外尽管灵耀14没有独立显卡，Iris Plus 940 核显也能让你在下班或下课后流畅开黑，提供不错的网游体验。