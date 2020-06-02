OPPO刘畅：仅需一个换机周期，5G手机数量便可超越4G

嘉宾介绍：

刘畅，OPPO副总裁、研究院院长。

2008年加入OPPO，历任硬件技术部长、手机软件部长、OPPO研究院院长，目前负责OPPO研究院在人工智能、通信、硬件以及新材料新工艺等前沿技术的研究。

5G需网络+设备+应用三者成熟 缺一不可

5G技术的发展不只华为在孤军奋斗，OPPO、小米等一众科技厂商也在不断布局。

“从整个网络部署的情况来看，在短短的一年时间里，接近20万个基站面建成，这是非常快的速度”，刘畅认为，在中国市场，5G一定是走在全球最领先的位置上，这说明我国在网络建设上面付出了投入，而且也取得了很明显的数据呈现。

如何让用户能够更好地体验5G？一定是网络+设备+应用，三个缺一不可，需要共同成熟。

不过，从当前的资费套餐来看，它仍然处于一个发展初期，在价格上决定于前期的一些研发投入、网络建设投入以及各方面的成本。但是随着时间的推移，随着建设的成熟、设备终端的增加，整个成本将回到消费者可以接受的范围之内。

5G手机超4G手机数量 仅需要一个换机周期

“能够让大家体验5G所能带来的实惠，本身也是衡量5G技术是否成功的一个重要标志”，刘畅说，目前有用户已经升级为5G套餐，但尚未购买5G手机，出现此种情况有两方面原因：

第一，用户对5G有所期待，导致套餐先行；第二，4G和5G存在相互兼容、相互存在、相互依存的关系，而且将在很长一段时间内，4G和5G必将是共存的，“所以即使没有拿到5G手机，也不太影响正常的数据以及通信方面的使用”，“随着5G厂商、运营商不断地投入，5G手机的普及占比会越来越高。我认为30%的普及率还是一个挺不错的比例”。

刘畅坦言，在研发一款5G终端设备时，还会面临很多技术瓶颈，“我预测，5G手机要超过4G手机的数量，在一个换机周期以内，肯定是可以的。如果在此期间，有更好的应用出现，这一速度将更快”。

5G重塑视频行业 6G将更加智能且融合

他希望，在5G时代视频可以承载更多的信息，不仅可以满足用户视觉上的需求，而且感官和听觉层面，也可能会融入更多信息。所以在探索5G应用时，应该跳出原来的速率、带宽的限制，站在一个更高的维度去做一些应用探索和创新。

对于下一代通讯技术6G，刘畅认为其可能包含两个层面：

第一是更加智能，未来的通信技术一定会和人工智能相结合，变得更加智能。

第二是融合、智融。未来的通信技术一定会融合更多的技术，能够让这些技术形成整体的融合型通信技术，为用户、产业去提供基础的通信服务。