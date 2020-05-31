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任正非：5G 最大用处是 To B 市场，同时华为一直在做 6G

2020/5/31 14:41:33来源：C114中国通信网作者：安迪责编：骑士评论：

谈及未来5G科技可以实施的愿景，华为创始人、总裁任正非前不久在接受《南华早报》采访时表示：5G最大用处是ToB，就是给商业用户使用。

据任正非介绍：华为松山湖园区是用5G建的，沙特油田也是用华为的5G来建工业园区网。他认为：将来5G最主要不是提供大流量，如果只是提供超大规模流量，那5G本身就失败了。5G有很多性能适合用于工业控制，高带宽、低时延等功能都有利于工业制造。现在差不多一半的工业制造，比如飞机制造厂等一些工厂，完全可以用5G来做自动化和人工智能的管理，但对于太精密的制造，现在还有些达不到，还在攻关。

“5G面向企业业务，这叫ToB，面向消费者是ToC，我们认为最大用处是ToB，就是给商业用户使用，造出一些先进的东西。比如巴西的大露天矿山可以完全无人化，就用5G来控制；大农场也完全可以无人驾驶，拖拉机24小时耕地，只要记得加油就行；在非洲艰难困苦的地区，如果有农业机械24小时作业，这会有多好的效果呢？这些技术还有很多用途，5G也只是刚刚诞生，在使用功能上还没有达到很强的程度，比如防抖动的功能，还要继续在数学、理论上研究，使得在更短的毫秒级抖动中保持稳定，这样可以在高精密制造中发挥作用。”任正非认为：5G刚刚发展，后面路还很宽、很长。

另据任正非透露：华为一直在做6G，与5G同步。但是6G在理论等各方面上还没有突破，因此6G被人类使用应该在十年以后。

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关键词：5G6G

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