新低天天见：余额宝 7 日年化收益率逼近 1.5%

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6月2日消息 支付宝数据显示，截至6月2日，天弘余额宝货币市场基金7日年化收益率为1.513%。
今年4月，天弘余额宝货币市场基金7日年化收益率自2013年5月29日成立以来首次跌破2%。
IT之家了解到，2013年成立之时，当年7月余额宝近7日年化高达6.3%，秒杀大部分银行的5年定期。根据余额宝2019年第4季度报告显示，截止2019年12月31日，余额宝最新规模为10935.99亿元，第四季度实现收益61.65亿元。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有