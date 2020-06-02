新低天天见：余额宝 7 日年化收益率逼近 1.5%

IT之家6月2日消息 支付宝数据显示，截至6月2日，天弘余额宝货币市场基金7日年化收益率为1.513%。

今年4月，天弘余额宝货币市场基金7日年化收益率自2013年5月29日成立以来首次跌破2%。

IT之家了解到，2013年成立之时，当年7月余额宝近7日年化高达6.3%，秒杀大部分银行的5年定期。根据余额宝2019年第4季度报告显示，截止2019年12月31日，余额宝最新规模为10935.99亿元，第四季度实现收益61.65亿元。