小米官方澄清：MIX Alpha 没有骁龙 865 版本

IT之家6 月 1 日消息 去年 9 月 24 日，小米正式发布了小米 MIX Alpha 5G 概念手机，屏占比达 180.6%，支持全网通 5G 双卡，1 亿像素三摄像头，售价 19999 元，原计划去年 12 月份开售，但至今无上市踪影。在 2019 小米年度技术大奖活动上，小米 MIX Alpha 研发团队还获得集团百万美金技术大奖。

今天有外媒消息称，小米 MIX Alpha 将有骁龙 865 芯片升级版，今天下午，小米市场部副总经理 @臧智渊 在微博表示，小米 MIX Alpha 没有骁龙 865 版本。

IT之家此前报道，小米 MIX Alpha 5G 概念手机采用环绕屏设计，取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有 2.15 毫米空间；它的侧边部分可显示电池电量、系统相关信息、通知信息。两侧天线由双显示芯片驱动，同时均支持压感，内置侧面线性马达。整个屏幕采用了环绕形态分层贴合、旋入式组装技术。同时柔性屏下指纹、超声波距离感应等技术。

小米 MIX Alpha 5G 概念手机采用高通骁龙 855 Plus 芯片，支持 5G 双卡全网通，其内存为 12GB，内部存储则是采用了 UFS 3.0 颗粒，存储空间为 512GB，电池则是采用了 4050mAh 的纳米硅负极电池，支持 40W 有线闪充，同时还有 1.0cc 超大音腔。

小米 MIX Alpha 5G 概念手机搭载了三星 1.08 亿像素的超高清主摄像头，相机感光尺寸为 1/1.33 英寸，光圈为 F/1.69，像素面积 1.6μm，可直出 12032×9024 像素图片，直出原图大小可以达到 40MB，同时支持 OIS 四轴光学防抖。

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