6499 元至 15499 元，索尼 X9100H 系列电视发布：4K 120Hz 悬浮全面屏，专业游戏模式

6 月 2 日下午消息，索尼（中国）有限公司正式发布了新款 4K HDR 智能液晶电视——X9100H 系列，共有 55 英寸、65 英寸、75 英寸三个尺寸，具备 HDMI 2.1 接口，并支持 4K 120Hz 信号输入 / 显示。

这是索尼为年轻消费群体打造的一款高端电视。本次新推出的 X9100H 电视采用了悬浮式全面屏，超窄边框的使用大幅增加了屏占比。

琥珀金配色

索尼 X9100H 还在机身的配色方面下了很多功夫，索尼表示，融合了时尚与古典元素的琥珀金配色是索尼设计师们花费了近 8 个月的时间进行调色研究的结果。

芯片方面，X9100H 电视配备索尼自主研发的 4K HDR 图像处理芯片 X1，内置多项索尼黑科技。其中 HDR 动态逐像重塑技术可以逐帧检测并分析画面中的对象并给出优化算法，呈现出更丰富的画面细节。

专业游戏模式是 X9100H 一大看点，主要是能根据不同游戏进行优化，在硬件层面上索尼 X9100H 电视具备 HDMI2.1 接口，并支持 4K 120Hz 信号输入 / 显示，结合 VRR 可变刷新频率技术，能够让玩家们在如射击游戏、动作游戏、赛车运动类游戏中获得更流畅的画面。

售价方面，索尼 X9100H 电视目前已经正式发售，拥有 55 英寸、65 英寸以及 75 英寸三个尺寸可供选择，其中 KD-55X9100H 售价人民币 6499 元；KD- 65X9100H 售价人民币 8999 元；KD- 75X9100H 售价人民币 15499 元。