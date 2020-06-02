美大规模抗议迫使索尼谷歌等取消发布会，外卖打车受影响

6月2日消息，据外媒报道，由于全美各地多座城市爆发抗议活动，不仅促使索尼、谷歌、Airbnb等公司推迟了发布会，还导致Uber、DoorDash等外卖巨头暂停运营。

索尼表示，该公司将推迟PlayStation 5游戏机的在线新闻发布会，这是因应对美国反对警察暴力执法引发的抗议活动而被搁置的、最引人注目的企业活动之一。对于原定于周四举行的PlayStation 5发布活动，索尼表示：“我们觉得现在不是庆祝的时候，目前我们想退后一步，让更重要的声音被听到。”

游戏公司艺电（Electronic Arts）也取消了原定于美国当地周一举行的《麦登橄榄球21》(Madden NFL 21)推介活动。艺电发布带有黑色背景的声明称：“我们支持非洲裔社区的朋友、同事和合作伙伴。我们会在其他时间与你们讨论游戏，因为现在的事情比竞赛更重要，需要我们所有人团结起来，致力于改变。”

Airbnb首席执行官布莱恩·切斯基(Brian Chesky)不会发表计划中的视频信息，讨论这家房屋租赁初创公司的旅行愿景。与此同时，Alphabet旗下子公司谷歌也称，推迟了原定于6月3日举行的Android 11移动操作系统发布活动。

上周在美国明尼苏达州，非洲裔男子乔治·弗洛伊德(George Floyd)被白人警察暴力执法致死，由此引发的抗议活动在纽约和洛杉矶等城市演变成暴力事件。警方在主要城市实施了宵禁，以阻止深夜的抗议和抢劫。

为了遵守当地宵禁令，外卖平台DoorDash以及网约车公司Lyft和Uber都决定暂停美国某些城市的服务。DoorDash的订单有所增加，因为餐厅在新冠疫情期间被迫暂停堂食。DoorDash表示，该公司正在暂停运营，以遵守宵禁令。截至周一，该公司发言人没有提供哪些城市受到影响的细节。

Uber发言人称，该公司周末在明尼阿波利斯、奥克兰、旧金山和洛杉矶的宵禁时间暂停了运营，预计此举还会继续下去。在其他城市，官员们要求Uber即使在实施宵禁的情况下也要继续运营，以便在没有其他交通工具的情况下为必要人员提供服务。Uber没有提供受影响城市的完整名单。

Lyft发言人表示，该公司正在遵循当地政府命令。但其没有提供哪些城市受到影响或服务暂停的细节。

这些平台加入了几家零售商的行列，他们宣布暂时关闭发生大规模抗议活动的城市店面。亚马逊、塔吉特和苹果周末都限制了运营，苹果周日关闭了许多重新开业的零售店，而亚马逊已经缩减并调整了“少数几个城市”的送货路线。