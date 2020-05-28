彭博社：索尼 PS5 将在 6 月 3 日 发布

5月28日早间消息，据彭博社报道，索尼准备在6月3日举办一场PS5线上发布活动，集中展示PS5游戏，但由于疫情的原因，这一日期也有可能随时调整。

今年6月虽然没有了E3游戏展，但各家大厂仍将举行数场线上发布活动，其中索尼的活动尤其令人期待，预计将会公开PS5首发游戏阵容，甚至会有38款游戏参展。

之前，索尼CEO吉田宪一郎曾公开指出，公司将投入巨资开发PS5第一方游戏，为玩家带来无与伦比的沉浸式、无缝式游戏体验。

在接下来的几周或几个月里，针对PlayStation 5可能还会举办其他活动，预计索尼在首次演示期间不会透露游戏机上的所有重要细节。

从目前曝光的信息来看，索尼PS5采用了定制AMD 8核心3.5GHz Zen 2 CPU，定制RDNA 2 GPU包含36组CU单元，浮点运算能力为10.28 TFLOPs，搭载16GB GDDR6内存、定制825GB SSD、4K UHD蓝光光驱。

从目前已有的信息来看，虽然此前由于价格和疫情等因素的考虑，索尼计划缩减PS5首年的生产量，但于年末正式登场的计划应该不变。

索尼最大的竞争对手微软已经发布了多个有关自家新主机Xbox X的消息，不过多数游戏发行商的发布计划已被疫情打乱，许多发行商已将原定的现场新闻发布会改为预先录制的演示。