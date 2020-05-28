内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

彭博社：索尼 PS5 将在 6 月 3 日 发布

2020/5/28 8:08:13来源：新浪科技作者：于泽责编：骑士评论：

5月28日早间消息，据彭博社报道，索尼准备在6月3日举办一场PS5线上发布活动，集中展示PS5游戏，但由于疫情的原因，这一日期也有可能随时调整。

今年6月虽然没有了E3游戏展，但各家大厂仍将举行数场线上发布活动，其中索尼的活动尤其令人期待，预计将会公开PS5首发游戏阵容，甚至会有38款游戏参展。

之前，索尼CEO吉田宪一郎曾公开指出，公司将投入巨资开发PS5第一方游戏，为玩家带来无与伦比的沉浸式、无缝式游戏体验。

在接下来的几周或几个月里，针对PlayStation 5可能还会举办其他活动，预计索尼在首次演示期间不会透露游戏机上的所有重要细节。

从目前曝光的信息来看，索尼PS5采用了定制AMD 8核心3.5GHz Zen 2 CPU，定制RDNA 2 GPU包含36组CU单元，浮点运算能力为10.28 TFLOPs，搭载16GB GDDR6内存、定制825GB SSD、4K UHD蓝光光驱。

从目前已有的信息来看，虽然此前由于价格和疫情等因素的考虑，索尼计划缩减PS5首年的生产量，但于年末正式登场的计划应该不变。

索尼最大的竞争对手微软已经发布了多个有关自家新主机Xbox X的消息，不过多数游戏发行商的发布计划已被疫情打乱，许多发行商已将原定的现场新闻发布会改为预先录制的演示。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：PS5索尼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    