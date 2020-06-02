官方发话，Epic 游戏商城希望登陆安卓 / iPhone 手机

IT之家6 月 2 日消息 Epic Games 首席执行官 Tim Sweeney 希望将来将以 PC 为中心的 Epic Games Store 游戏商店将扩展到移动平台。

Epic Games 首席执行官在接受 GameSpot 网站采访时透露，他们希望帮助更多开发人员，带来自由的移动开发生态系统。

“我们希望未来将 [Epic Games]商店引入 iOS，并将其带入 Android，” Sweeney 告诉 GameSpot。“我们认为这是帮助业界前进的好方法，而这又是 Epic 作为游戏开发商，在《Fortnite》吸引大量受众并了解如何在 PC 和 Android 上操作发行平台的另一种方式。”

Epic 最初是通过专有的 Epic Games App 在 Android 上启动《Fortnite》的。但是，由于 Google 限制了 Google Play 商店之外共享应用程序的方法，因此 Epic 陷入困境，并不得不将游戏带入 Google Play 商店。

IT之家获悉，随着 Unreal Engine 4 的大规模扩展，Epic Games 努力为在移动平台上的游戏开发人员提供坚实的工具和服务生态系统。

Tim Sweeney 表示，“现在，我们已经完成从虚幻引擎到 Epic Online 服务的所有工作，我们将其开放给所有其他开发人员，并努力为整个行业服务，为生态系统提供非常有趣的替代方案”。