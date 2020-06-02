爱奇艺超前点播庆余年被判违法，人民日报评论：商业探索应有道，但不能任性

IT之家6 月 2 日消息 6 月 2 日，北京互联网法院今天下午宣判 “爱奇艺庆余年超前点播案”。判决称爱奇艺 “超前点播”违法，构成违约，被告爱奇艺向原告连续 15 日提供原告原享有的 VIP 会员权益，被告赔偿原告公证费损失 1500 元，驳回原告其他诉讼请求。

IT之家此前报道，法院当庭宣判确认，爱奇艺公司的《爱奇艺 VIP 会员服务协议》部分无效；在吴某购买会员服务后更新的 “付费超前点播”条款对吴某不发生效力；爱奇艺公司继续向吴某提供原有会员权益。

【人民微评：商业探索应有道】爱奇艺超前点播庆余年被判违法，为处理类似纠纷提供了参照。视频网站探索商业模式并无不妥，但不能任性。遵循商业条款、尊重用户感受，不违反相关法律规定，这样的探索才可行。一旦擅改合同，就失信于人、无视于法，不止吃相不佳，更是变相赶跑用户。

法院认为，爱奇艺平台依据单方变更合同的条款，在涉案电视剧《庆余年》的播放过程中，推出 “付费超前点播”服务，损害了黄金 VIP 会员的提前观剧权益，使黄金 VIP 会员享受到的观影体验远远低于预期，显著地降低了黄金 VIP 会员观看影视剧的娱乐性和满足感。

因此，虽然基于爱奇艺公司网络服务的特点，可以单方变更合同条款，但应当以不损害用户权益为前提。爱奇艺公司单方增加 “付费超前点播”条款的行为损害了吴某的主要权益，对其不发生变更合同的效力。