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联发科天玑 1000/Plus 手机正式支持爱奇艺 AV1 视频

2020/6/2 16:07:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 2 日消息  近日，爱奇艺宣布与联发科达成深度合作，双方通过 MediaTek 旗舰级 5G SoC 芯片天玑 1000 系列，在国内首次实现 AV1(AOMedia Video Codec 1.0)视频格式内容在安卓移动端落地。未来爱奇艺用户在搭载天玑 1000 系列芯片的 5G 智能终端产品上，将获得更好的观影体验。

IT之家获悉，AV1 是新一代开源视频编码格式，目前已在全球范围得到广泛支持，如 Netflix、YouTube、Facebook 等平台均在加速落地。相比现阶段主流的编码格式，AV1 拥有以更少的带宽传输更高品质视频内容的显著优势。用户观看以 AV1 编码的视频时，在视频质量（清晰度、分辨率和帧率）相同的情况下，可以节约 20% 的流量。在码率相同的环境下，AV1 编码的内容则能够呈现出更高清的视频质量。为了进一步提高编码效率，爱奇艺基于 AV1 标准独立自主研发出 QAV1 编码器，极大地缓解了 AV1 计算复杂度高、编码时间长的问题，进而提高了 AV1 的应用效率。爱奇艺成为国内首家支持 AV1 编码格式的视频网站，已率先上线首批 AV1 格式内容，包括近期热播的《成化十四年》、《青春有你 2》等。

天玑 1000 系列芯片在国内率先支持硬件解码 AV1 格式视频内容。

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关键词：天玑1000+爱奇艺AV1

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