QQ 企鹅到底是什么品种？腾讯官方追溯 OICQ 诞生史

IT之家6 月 2 日消息 腾讯 QQ 到底是哪种的企鹅？腾讯 QQ 针对该问题来了一次追本溯源。

腾讯表示，真相要追溯到本鹅的诞生史，在 QQ 还叫 OICQ（中文网络寻呼机）的时候。这看起来像极了名字听起来就很酷的 “皇帝企鹅”。

IT之家此前报道，腾讯 3 号员工徐钢武透露，腾讯刚开始的 Logo，其实是一只寻呼机。但在隐隐觉察到寻呼机可能会衰落，腾讯需要一个新的 Logo 时，同样以企鹅为 Logo 的 Linux 就成为了致敬的方向。早期，我们对 Linux 是很有感情的。当然，最后是用户的投票让 QQ 成为了一只企鹅。

腾讯顺带科普了一下皇帝企鹅：

“皇帝企鹅也称为帝企鹅或皇企鹅，是企鹅家族中体型最大的属种，成年皇帝企鹅身高可达 120 厘米，体重可达 46 公斤。 皇帝企鹅的现存数量估计在 15 万至 20 万对左右，自 2001 年起，世界自然保护联盟濒危物种红色名录中，皇帝企鹅的保护现状为近危。”

最后，为守护我们共同的家，还地球一个美丽的海洋，腾讯 QQ 与 LA MER 联合推出了 “扫一捞一 蔚蓝行动”。借助 QQ-AR 技术欣赏 360° 全景海洋，让你在世界的任意角落，随时深入海洋，参与海洋垃圾打捞行动。