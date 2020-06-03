B 站 UP 主被疑卖惨骗钱：医院称其患肺癌好几年，复发正在治疗

IT之家 6 月 3 日消息 近日，B 站抗癌 UP 主 “虎子的后半生”被爆卖惨骗钱一事在网上引起热议，昨天B 站回应称，哔哩哔哩坚决反对内容欺诈，反对利用同情心吸引眼球并牟利的行为。如后续查实该用户内容为虚假编造，将配合司法机关对其进行严肃处理。

该 UP 主自称患肺癌已四年有余，负债累累，视频内容均以记录自己的患癌生活为主，目前 B 站粉丝达 19 万。但有网友在大众点评上发现其在确诊肺癌之后经常出入高档场所、住 2000 元一晚的酒店、做足疗按摩…… 因此质疑其通过卖惨骗钱 “月入 10 万”。

现据红星新闻报道，该 UP 主正在住院治疗的医院是山东潍坊人民医院，该医院肿瘤内科一工作人员证实该 UP 主确实身患肺癌，并于 5 月 31 日来到医院进行治疗。

另外，5 月 27 日，大众点评在 B 站的官方账号发文称，已从公布的中奖名单中查到，该用户在 2019 年一年间霸王餐的真实中奖次数是个位数，不存在一年中 300 次霸王餐的事。6 月 1 日，涉事 UP 主发视频回应称，他在大众点评上有两个账号，两个账户从 2017 年四、五月到现在，一共中了 84 次免费的霸王餐，“网上说的 300 到 500 次大餐纯粹是造谣”。

对于网上质疑的网吧、豪车、财产等问题，该 UP 主表示，2001 年他到三亚后，通过打工拥有了一间网吧，后因查出癌症，网吧无力经营已经转让。2007 年，他曾贷款购买了 80 平米的普通住宅，后贷款购买了一辆宝马一系的小轿车用于上下班。在他被查出患有癌症后，妻子曾建议把车卖了，他决定留下来家用更合适。

IT之家了解到，律师表示，目前该涉事 UP 主没有张罗群众捐款，群众同情他主动捐款，不构成诈骗。