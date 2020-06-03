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Canalys：2020 年全球 PC 出货量将下降 7％，2022 年恢复增长

2020/6/3 8:17:24来源：新浪科技作者：于泽责编：远洋评论：

6 月 3 日早间消息，调研公司 Canalys 发布最新报告预测，由于疫情的影响，2020 年全球 PC（含平板电脑）出货量将下降 7%。Canalys 还预计，全球个人电脑市场将在 2021 年保持平稳，并在 2022 年恢复 2% 的增长。

Canalys 最新数据

从下图中可以看到，今年第一季度期间 PC 出货量下降了 9% 左右。Canalys 预测，进入第二和第三季度会有小幅提升，但预计出货量仍将同比下降。至于原因，当然是因为疫情造成的不可避免经济衰退，这会让消费者或企业慎重考虑是否升级更换手中的产品。

虽然目前疫情已经得到了有效的缓解，但 Canalys 依然不看好 2020 年后三个季度的行情，Canalys 预计 2020 年后三个季度全球 PC 出货量仍将持续下滑。

不过 Canalys 认为，最糟糕的时期已经过去了，虽然出货量下滑是大势所趋，但 Canalys 预计今年第二三四季度的下滑幅度将小于第一季度。此外中国复工复产恢复了正常的 PC 供应链供应，配合远程办公和网课需求上涨，将会抵消一部分负面影响。

其中笔记本电脑无疑是 PC 行业的增长引擎，成为远程办公和网课首选，不过这将进一步挤压台式机和平板电脑的生存空间。

具体到中国市场，Canalys 预测，2020 年 PC 和平板电脑出货量将下降 3%。Canalys 还预计，2020 年第一季度的需求增长将导致 2020 年第二季度的销量大幅提升，最终在 2021 年将实现 4% 的增长。

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关键词：PC

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