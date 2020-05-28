武极618预售开启：i5 10500+RTX2060台式机4599元

IT之家5月28日消息，京东商城武极电脑DIY旗舰店正式开启618预售活动。最低R3+GTX 1650：2199元，最高10700K+2080Ti ：11181元，除此之外还拥有十代酷睿、锐龙各种型号，定金100元最高优惠1000元。

IT之家了解到，配置方面，参与预售的武极台式机中搭载十代酷睿i5 10400的型号,6月18日0点到手价3799元，该型号具体采用了六核十二线程的十代酷睿i5 10400、B460M POWER超耐久系列主板、GTX1660 Super显卡、8G DDR4 2666内存、VTG定制散热器、400W电源、光之翼机箱，而硬盘方面采用的是256GB的M.2固态硬盘。

而另一款采用酷睿i5 10500和RTX2060的型号6月1日0点首发价4599元。

该型号采用了六核十二线程的酷睿i5 10500、B460M-KYLIN主板、支持光线追踪RTX 2060 6G显卡、240G绿盘固态硬盘、500W电源、侧透机箱，其他方面同上一个型号。

IT之家了解到，最顶配的i7 10700K/RTX2080S型号折合11181元。该型号具体采用了8核16线程的十代酷睿i7 10700K，图灵架构的RTX2080 Super或RTX2080Ti、主板选用的是Z490A-PRO、内存用的是16G美商DDR4 3200或2×8GB DDR4 3200的幻光戟、硬盘采用的是500GBSN550或1TB660P、机箱为TD500M、散热器为VTG B240水冷、电源为额定650W铜牌电源，高配需加3000元。

抢购链接：点此购买

除此之外该型号还采用了A320M-S2H主板、180G固态硬盘，400W电源、8G DDR4 2666内存、VTG定制散热器、侧透机箱。

抢购链接：点此购买

更多惊喜尽在武极电脑DIY旗舰店，定金100元至高抵1000元，进店还可抢价值176元预售福利袋，店铺活动时间：5月21日0点-31日23点支付定金，6月1日0点-23点59分59秒支付尾款，近期想要购机的小伙伴千万不要错过啦。