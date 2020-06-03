一起诉讼拦不住视频平台超前点播 “朝钱”的步伐

“太解气了！”在爱奇艺《庆余年》超前点播案一审结果出炉后，一位爱奇艺黄金 VIP 会员向新浪科技说道。

这一事件的起点在去年 12 月，腾讯视频和爱奇艺针对《庆余年》推出超前点播——会员再次付费 50 元即可获得超前点播特权，始终比会员多看 6 集，该规则到期后，支持以每集 3 元的额外付费方式单集解锁。彼时，本案中的原告、上海正策律师事务所律师吴声威认为，超前点播侵犯了其作为爱奇艺黄金 VIP 会员的合法权益，将爱奇艺起诉至北京互联网法院。

昨日下午，一审宣判结果出炉，北京互联网法院认为，被告北京爱奇艺科技有限公司应该向原告连续 15 日提供爱奇艺平台黄金 VIP 会员权益，使其享有爱奇艺平台已更新的卫视热播电视剧、爱奇艺自制剧的观看权利，并于本判决生效之日起 10 日内赔偿原告公证费损失 1500 元，至于原告的其他诉讼请求，法院予以驳回。

庭审现场 图源：北京互联网法院微信公众号

对此，新浪科技先后询问了优酷、爱奇艺、腾讯视频等已施行超前点播模式的视频平台。爱奇艺表示，超前点播模式的推出是为了满足用户日益多元的内容观看需求。“感谢北京互联网法院一审法庭并没有否定我们的探索和尝试，肯定‘超前点播模式本身并无不妥’。”此外，爱奇艺称，会不断完善产品和服务，给用户带来更好的体验，并对其他判决信息保留上诉权利。

截至发稿，其他三家平台暂未回复。就在周一，腾讯视频独播剧《传闻中的陈芊芊》上线了大结局超前点播，有人直呼看得过瘾，有人依然踌躇不决，买单与抵制之间，用户也在左右摇摆。

法院认为超前点播本身并无不妥

先看判决结果，重点在于，法院并未否定超前点播这一模式本身，强调的是其不应当损害会员的已有权益。

判决第一项，确认爱奇艺会员服务协议导言第二款中，试图排除《合同法》第 40 条规定的部分无效，这违反了合同法第 40 条关于格式条款效力的强制性规定。

判决第二项，超前点播是对爱奇艺黄金 VIP 会员 “热剧抢先看”会员权益完整性的纵向条块性切割，单方面增加条款损害了黄金 VIP 会员的提前观剧权益，认定对原告不发生法律效力。

判决第三项，于本案判决生效之日起 10 日内，被告向原告连续 15 日提供爱奇艺平台黄金 VIP 会员权益，这里要强调的是，吴声威的会员还有 15 天到期，因而只剩下 15 天的内容免费供应。

判决第四项，被告承担原告的 1500 元公证费。

判决第五项，驳回原告的其他诉讼请求。法院认定，爱奇艺会员服务协议中明确了广告特权和会员专属推荐的具体内容，不构成违约。取消超前点播功能的诉讼请求也包括在内，法院认为，服务于需求的产业模式应当被包容，在会员付费基础上，深挖需求，贴合用户，催生差异化、配适型的个性化服务，并由此探索新的视频排播方式，本无不妥。“需要关注的是，商业模式的健康发展和运行是建立在遵循商业条款、尊重用户感受，不违反相关法律规定的基础之上。”

吴声威在其个人微博写道，对于判决的内容及法庭论述比较满意，不过合同诉讼存在相对性，诉讼结果只能针对其个人，不能惠及大多数人。而更多的用户在相关话题的评论中发问：超前点播的剧集那么多，既然如此，是不是应该也看看其他平台？

超前点播争议：会员的变相降级

从视频平台用户的角度讲，花钱开通会员的原因不外乎两点，一是抢先看，二是去广告。超前点播惹怒会员，正是因为抢先看被设置了门槛——会员的确可以抢先看，但只要再花钱，还可以更超前，似乎永无止境。

吴声威在接受新浪科技采访时表示，如果用户在《庆余年》超前点播推出后购买爱奇艺黄金 VIP 会员，由于会员服务协议已经做出更改，那么是需要受到相应条款约束的，但对于在超前点播推出前就已经是爱奇艺黄金 VIP 会员的用户来说，超前点播使他们失去了提前观看剧集的权利，爱奇艺相当于违约。前述爱奇艺黄金 VIP 会员就曾吐槽，超前点播稀释了自己的会员含金量，等同于会员的变相降级。

争议之中，腾讯视频和爱奇艺承认对会员的告知不够到位，不够体贴其消费心理，并强调初衷是满足用户更多元的内容需求。吴声威认为，视频平台在推出超前点播时处理得不够好，更应该以一种更柔和的方式，尊重用户的选择，在变更条款时给用户提供可以退出的机制，例如在用户因条款改变不再使用会员时适当退回费用。

上海汉盛律师事务所高级合伙人李旻也提到，视频平台可以在会员原有权利基础上做出增设，但并不能通过延伸新的产品和服务阻碍、覆盖或限制原有的会员权益，在满足这一点的前提下，其他服务可以兼顾使用。

在这个过程中，可能引发的盗版泛滥同样值得关注。在《传闻中的陈芊芊》开启超前点播后，Baidu 云、微信等立刻成为了盗版的集散地，微博上传播的视频片段下，不乏支持正版的呼吁。盗版似乎成为了超前点播下热门剧集逃不掉的宿命，《陈情令》如此，《庆余年》也是如此。尽管中国版权协会版权监测中心主任吴冠勇曾解释，盗版行为与超前点播没有必然联系。但盗版这个横插出来的变量，却让视频平台的非付费用户跑得比黄金 VIP 会员和为超前点播付费的用户还要快，用户心理难以平衡，视频平台也承受了巨大损失。

会员渗透困境下 ARPPU 亟需提升

视频平台走超前点播这条路的动机很简单，扩大营收，争取早日摆脱亏损——优酷、爱奇艺和腾讯视频的亏损已经是老生常谈。

财报显示，爱奇艺 2020 年第一季度财报净亏损 29 亿元，去年同期为 18 亿元，同比扩大亏损。此外，爱奇艺广告营收已经连续四个季度负增长——有宏观经济因素的影响，也有短视频平台带来的冲击。与此同时，会员服务营收为 46 亿元，同比增长 35%，在总营收中占比达 60%，截至 3 月 31 日，爱奇艺总订阅会员人数为 1.189 亿人。

爱奇艺会员增速情况

但包括爱奇艺在内的视频平台们依然要面临会员渗透困境，当跑马圈地的时代终结，在缝隙里收割用户又日益艰难时，也许更应该考虑的是提升一下过低的 ARPPU，2020 年第一季度爱奇艺每月 ARPPU 约为 13 元，仅是 Netflix 的六分之一。

超前点播开始遍地开花，但它的作用到底有多大？以《陈情令》为例，网传腾讯视频最终点播营收超 1.5 亿元，其去年第三季度的付费会员数量为 1.002 亿，在这一基础上估算，该剧超前点播对这一季度 ARPPU（每付费用户平均收入）的提升还不到 1.5 元。

而继爱奇艺创始人兼 CEO 龚宇在财报电话会议上提到会员体系的细分后，爱奇艺推出了全新会员服务——星钻 VIP 会员，可免费观看爱奇艺超前点播剧集和星钻影院电影内容，会员权益也进一步得到拓展，涵盖 FUN 会员、文学会员、体育大众会员、VR 会员等多会员权益，用户可通过移动设备、电脑、智能电视、平板电脑、VR 设备享受星钻 VIP 会员服务。当然，价格也提高了——星钻 VIP 会员单月购买为 60 元，与之对应的是，黄金 VIP 会员单月购买为 19.8 元；星钻 VIP 会员连续包年为 398 元，新用户购买星钻 VIP 会员月卡首月价格为 12 元，是黄金 VIP 会员的 2 倍，后者为 6 元。

爱奇艺星钻 VIP 会员付费页面截图

用户摇摆之下，平台的衔接难题

中央财经大学法学院教授杜颖在庭审直播中分享了自己的观点：“我觉得这个案子中，法院实际上很好地平衡了消费者利益保护和互联网企业的健康发展。”她认为，这一判决的目的是为了整个视频行业能够不断健康向前发展，让用户有更多的好节目可看，平台也能既获取用户、又赚到利润，促进良性循环。

判决之外，骂声之中，超前点播依然在继续向前。前述爱奇艺黄金 VIP 会员告诉新浪科技，尽管自己对视频平台推出超前点播十分不满，还是没能忍住，为其掏了钱包。“这也是我作为用户的一种矛盾心理，足以说明超前点播这种行为的诱惑力和强迫性。”他说道。

用户愿意为自己想看的内容付费，但怎样落实到具体的付费方式上，目前要画一个大大的问号。在吴声威看来，当选择维权的用户逐渐增多，平台或将在这一领域进行风险规避，最可能的方式是在改变会员权益时履行告知和协商业务。他指出，用户具有内容付费意向，这一点毋庸置疑，无非是视频平台能否衔接好的问题。另外，从免费到收费，这个过程其实很难跨越，是一个非常大的难点，也是视频平台必须去思考的课题。

至于用户，如果你接受超前点播，你希望为何种内容付费？如果你拒绝超前点播，你会转身去观看盗版吗？如果视频平台以一种更考虑用户感受的方式将超前点播模式送到你的面前，你会因此买单吗？平台有平台的思量，作为用户的你，自然也会有你的选择。