全新宝马 4 系正式发布：超大双肾格栅，首次同时标配 CarPlay 和 Android Auto

IT之家 6 月 3 日消息 2021 款宝马 4 系轿跑已正式发布，采用了全新的前脸设计，双肾格栅更大，新车也是宝马首款正式标配 Android Auto 的车型，并且还是无线的，当然无线 CarPlay 也是支持的。

外观方面，全新宝马 4 系延用 Concept 4 巨大的双肾格栅造型，这也是该车外观的争议所在。无框车窗长车门以及流线型车顶线条使得新车看上去十分优雅和动感，风阻系数仅为 0.25（上一代车型为 0.29）。新车可以根据选择的不同装备车型配备不同的保险杠，其中 M Sport 车型拥有更犀利的保险杠、尺寸更大的进气口等。

全新宝马 4 系标配 BMW Live Cockpit Plus 系统，包括宝马最新版本的 iDrive 7.0 信息娱乐系统、一个 8.8 英寸中央触摸屏以及一个模拟仪表盘之间的 5.1 英寸数字显示屏，还可以选装 3 系的 10.3 英寸中央触摸屏和 12.3 英寸数字仪表盘，提供无线 Apple CarPlay 和 Android Auto 互联功能。除此之外，新功能还包括标配基于云的 BMW 导航系统以及下一代 BMW 抬头显示屏，后者的投影面积扩大了 70%，同时可以的数字仪表盘内 3D 环境可视化展示。

动力方面，新车提供 2.0T/3.0T 两款发动机可选：420i 车型搭载 2.0T 低功版发动机，最大功率 184 马力，峰值扭矩 300 牛 · 米，零百加速 7.5 秒，极速 240km/h；430i 和 430i xDrive 车型搭载 2.0T 高功版发动机，最大功率 258 马力，峰值扭矩 400 牛 · 米，后驱版车型零百加速 5.8 秒，四驱版车型零百加速 5.6 秒，极速 250km/h；M440i xDrive 车型搭载 3.0T+48V 轻混系统，综合最大功率 388 马力，峰值扭矩 500 牛 · 米，零百加速 4.5 秒，极速 250km/h。传动系统方面，该车全系配备八速 Steptronic 变速箱。

IT之家了解到，售价方面，美国市场上含 995 美元运费，430i Coupe 入门级车型起售价为 46,595 美元（约合 33.1 万人民币），430i xDrive 起售价 48,595 美元（约合 34.5 万人民币），顶配 M440i xDrive 起售价 59,495 美元（约合 42.2 万人民币）。