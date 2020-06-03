阅文推出 “单本可选新合同”，免费或付费自选、强调著作人身权属作者等

IT之家 6 月 3 日消息 阅文集团今日发布公告，称推出 “单本可选新合同”，并针对此前合同中的十余项条款进行改革。

阅文方面介绍称，将取消单一格式合同，推出基础协议、授权协议、深度协议等满足不同作家的发展诉求。第二类授权协议对作品的授权期作了甲版（按著作权完整期限）和乙版（按完本后 20 年）两级可选，分别匹配不同的权益。另外，还以条款的方式明确了免费 / 付费阅读模式必须征得作家同意、强调著作人身权属作者等。

IT之家了解到，新合同已在阅文官方渠道上线。阅文表示，针对此前部分作家已签署的相关协议条款，将按照优化后的新合同精神执行。

以下为阅文集团公告全文：

尊敬的作家伙伴：

大家好！

近一个月来，我们通过线下恳谈会、电话调研和线上收集等多种形式，针对此前争议较大的合同条款，收集了数千条反馈声音。同时，我们也收到了涵盖白金大神到新人作者等众多作家对行业发展的看法，了解了不同发展阶段作家的多元化诉求。感谢作家伙伴们对阅文未来发展的建议，我们珍视每一位作家的宝贵意见，也将大家的诉求纳入后续业务考量中来，指导业务工作开展。

今天，阅文集团发布 “单本可选新合同”，针对此前合同中的十余项条款进行了大刀阔斧的改革，新合同已经上线，各位作家可以登录作家助手 App 内页面查看。

此次合同匹配作家不同的发展需求分为三类四种，取消单一格式合同，推出了基础协议、授权协议、深度协议，满足不同作家的发展诉求。在基础协议、授权协议下，作家可对每部作品自主选择是否授权及授权方式，并享受不同的权益和资源。其中，第二类授权协议对作品的授权期作了甲版（按著作权完整期限）和乙版（按完本后 20 年）两级可选，分别匹配不同的权益。而在第一类基础协议中，即便作家完全不授权，也可享受平台提供的创作支持和发表作品等各类服务。深度协议则将对作家的更多发展诉求进行多样的权益安排。

我们也对旧合同中引起较大争议的十余个条款进行了大刀阔斧的调整。例如，以条款的方式明确了免费 / 付费阅读模式必须征得作家同意、强调著作人身权属作者、明确平台与作家属合作关系并提供多种福利权益、明确无论平台自用还是授权他用作家均拥有 IP 改编版权收益等。

目前，针对此前部分作家已签署的相关协议条款，因一对一换约时间较长，为了尽快满足大家的诉求，我们承诺您此前签署的相关协议条款将按照优化后的新合同精神执行。此外，如果有任何疑问和建议，也可以联系责编进行询问及沟通。

本次合同的具体修改详见下图。