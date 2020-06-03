使用量下降，特斯拉内华达州一超级充电站变停车场

6 月 3 日消息，据国外媒体报道，由于受新冠疫情影响，电动汽车制造商特斯拉位于内华达州拉斯维加斯的一个超级充电站变成了汽油动力车的停车场。

这是因为受到新冠疫情影响，美国道路上的司机数量大幅下降，全球超级充电站的使用量也因此大幅下滑。当地的汽油动力汽车司机发现，特斯拉的超级充电站是他们理想的私人停车位。

然而，将非电动汽车停放在指定为电动汽车或混合动力汽车充电的充电站是违反内华达州法律的，而且会面临罚款。

按该州法律规定，第一次违规罚款 100 美元，第二次违规罚款 200 美元，任何后续行为将导致罚款 400 至 750 美元。

超级充电站基于复杂的机电系统，可以为特斯拉汽车提供电力，只需 20 分钟就可以为汽车充满电。此外，它还可以安装在亚洲最繁忙的交通线路上，可用于长途旅行。

去年 3 月，特斯拉推出了最新一代超级充电桩 Supercharger V3，后者可以为 Model 3 汽车提供高达 250 千瓦的充电功率。

自 2012 年起，特斯拉就不断投资建设充电网络。到目前为止，该公司在全球范围内建成了 1870 座超级充电站，并拥有 16585 个超级充电桩。

在中国，该公司的超级充电网络目前已经覆盖了全国 140 多个城市。该公司已在中国大陆建成了 2500 多个超级充电桩，并拥有 2400 多个目的地充电桩，形成了一个横跨东西、纵贯南北的密集充电网络。

该公司计划今年在中国建造 4000 多个超级充电桩，这一数字是过去 5 年建造总量的两倍。