SpaceX载人航天发射成功，有望提升特斯拉电动汽车销量

6月1日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司（SpaceX）的载人龙飞船，在当地时间5月30日下午15:24，已由猎鹰9号火箭顺利发射升空，飞船目前已同国际空间站顺利对接，搭乘的两名宇航员也已进入了国际空间站。

▲ SpaceX载人龙飞船

SpaceX公司载人龙飞船此次执行的任务，是商业航天公司首次顺利进行载人航天发射，作为SpaceX公司创始人和CEO的埃隆·马斯克，也再一次受到了关注。

相关媒体的报道显示，SpaceX公司龙飞船载人航天发射成功之后，同样由马斯克担任CEO的电动汽车厂商特斯拉，有望从中获益。

SpaceX公司顺利进行载人航天发射任务，受到关注的虽然是SpaceX公司及其创始人马斯克，但SpaceX公司的航天发射任务，与消费者并没有直接的联系，不过会极大的提高对马斯克的关注度，而马斯克担任CEO的电动汽车厂商特斯拉，与消费者有直接的关系，特斯拉电动汽车的销量预计也会有明显的提升。

▲ 特斯拉电动汽车

其次，SpaceX此次的载人航天发射任务，其实有特斯拉的元素。用于将宇航员转运至发射平台的，就是特斯拉的Model X，在今年1月份就已被选定为转运宇航员的专用车。本月初美国宇航局（NASA）局长吉姆·布莱登斯汀(Jim Bridenstine)，公布了多张转运车辆的照片，车顶及车门都已印上了NASA的标志。

在被选定为专用车和印上NASA的标志时，外媒对此都进行了大量的报道，这对特斯拉电动汽车都是很好的宣传，自然会提高外界对特斯拉电动汽车的关注，进而提高销量。