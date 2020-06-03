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即日起，《英雄联盟》LPL006 号选手 RNG-Uzi（简自豪）正式退役

2020/6/3 14:07:22来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家6 月 3 日消息 RNG 电子竞技俱乐部官方宣布，即日起，LPL006 号选手 RNG-Uzi（简自豪）正式退役

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IT之家了解到，官方介绍称简自豪退役原因是 “由于 8 年职业生涯高强度训练和长期赛事积累导致的伤病”。

公告原文：

【Thank U，唯有自豪】

即日起，LPL006 号选手 RNG-Uzi（简自豪）正式退役。

他是团队中征战赛场不可或缺的核心灵魂，也是亚运会赛场上率队为国争光的电竞运动员，他是秉承永不言弃精神全力拼搏的勤奋少年，更是无数人热血青春中难以忘怀的那支锋利弩箭。

由于 8 年职业生涯高强度训练和长期赛事积累导致的伤病，在专业理疗师的建议下，小狗于 2020 年春季赛期间在家中进行休养，而在春季赛结束后，俱乐部也与小狗始终保持着密切沟通和联系，希望能够继续携手征战，但在个人健康的权衡之下，最终俱乐部选择理解并尊重选手的个人意愿，并为他未来的道路继续保驾护航。

在退役之后，简自豪依旧还是 RNG 家庭中至关重要的家人，俱乐部除了竭尽所能在未来向他提供事业上的协助之外，也将全力协助小狗针对伤病进行长期针对性治疗，衷心希望他能够尽快恢复健康。

2012 年，他首次登上职业赛场，以 Uzi 为名，谱写属于自己的传奇之路。2020 年，他最终选择生涯落幕，以简自豪为名，开启下一段全新的人生征途。

从皇族开始，于 RNG 结束，赛场终有一别，旅途未完待续。
感谢你陪伴了我们的一整个青春，将来的道路，我们愿继续陪你乘风破浪，勇往直前。
无论何时，你都是我们心中永远的自豪。

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关键词：《英雄联盟》RNGUzi

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