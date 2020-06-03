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联想 YOGA Duet 支持全新触控笔，可在物体上取色

2020/6/3 16:26:53来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 3 日消息  联想 YOGA Duet 13 英寸二合一平板笔记本电脑现已正式推出，十代 i5+ 16GB 内存 + 512GB SSD 首发售价 6999  元，标配触控笔和键盘。今天，联想公布了关于 YOGA Duet 的更多消息。除了自带的触控笔之外，联想还会推出一款 E-Color 4096 级压感蓝牙触控笔，支持在物体上取色。

IT之家了解到，联想 E-Color 4096 级压感蓝牙触控笔为选购，大概在第三季度上市，这支笔的最大特色是尾端提供了取色功能，一种方式是可以将笔尾端的取色窗按压到屏幕、物体上识取相应的颜色并直接取色到绘图软件里进行下一步的绘制，现已支持 Photoshop、Illustrator，InDesign、Bamboo Paper（免费），另外一种方式也支持笔头在文档中随时取色，同样需要在以上 4 款软件中使用。联想表示未来会支持更多的软件。

联想 E-Color 4096 级压感蓝牙触控笔笔尾端的按键、笔身上的两个按键都可以自定义其他功能。E-Color 压感触控笔采用的内置锂电池设计，并通过 USB-C 接口充电（从笔中间的金属环部分拔开笔，就见到充电接口了），充满电只需 30 分钟左右，可连续书写数十小时（理论值）。

YOGA Duet 兼容的触控笔也同样适配了 YOGA 家族 C940 /C740，在其他的设备上是不支持的。

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关键词：联想YOGA

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