1799 元至 2999 元，荣耀 Play4/Pro 5G 手机正式发布

IT之家6 月 3 日消息 今天下午，荣耀 Play4 系列新品发布会举行，荣耀正式发布了 Play4 Pro、Play4 5G 手机。

下面是售价和上市信息：

荣耀 Play4 手机 6GB+128GB 版售价为 1799 元，8GB+128GB 版售价为 1999 元，有冰岛幻境、幻影蓝、幻夜黑三种配色。6 月 12 日上午 10 点正式开售。 荣耀 Play4 Pro 8GB+128GB 版售价 2899 元，荣耀 Play4 Pro 8GB+128GB 红外测温版售价为 2999 元，有冰岛幻境、幻夜黑、机甲蓝三种配色。今天 18 点开启预售，6 月 9 日上午 10 点正式开售。

荣耀 Play4 Pro 将机甲元素融入设计，硬朗切边和机械感线条，叠嵌上蜂窝纹理，像打开的机舱门，充满力量。携手崩坏 3 推出机甲蓝、冰岛幻境、幻夜黑三款配色。

荣耀联手崩坏 3 推出荣耀 Play 4 系列联名礼盒& 定制手机壳，以及荣耀 Play 系列用户都能拥有的崩坏超级玩家联名主题。

IT之家获悉，荣耀 Play4 Pro 搭载麒麟 990 旗舰级芯片，CPU 最高主频 2.86GHZ，16 核的 GPU 和华为自研达芬奇架构 NPU，强大性能，地铁也能成为开黑战场！除了 5G 性能强劲，还有 40W 超级快充和 NFC 智慧选卡功能。

荣耀 Play 4 Pro 联合索尼深度定制的 4000 万 RYYB 超感光主摄，提升 40% 进光量，不仅大片感满满，还能挖掘藏匿于夜色中的美。800 万长焦镜头，在大视界里捕捉每一个精巧小细节。还有专为超级玩家们准备的前置双摄，3200 万高清主摄搭配 800 万广角镜头。

荣耀 Play 4 Pro 搭载了非接触红外测温功能，做到了将准确度与便携性融为一体。最大 - 20 到 100℃，最小分度值精确到 0.1℃，测人测物都不在话下，冷暖即刻可知，让生活更有温度。

全新升级的 5G 普及手机荣耀 Play4 带来了六频全网通，不仅覆盖国内三大运营商所有主流频段，支持 SA/NSA 双模组网，还支持多个漫游频段，即使你在海外也可享受 5G 体验。荣耀 Play4 支持 1T4R 天线选择设计，让 5G 下载速率提高 30%。

荣耀 Play 4 采用 BWP 和网络智慧优选技术，不仅能自动调节网络带宽，整体续航提升 30%。针对 5G 使用具体场景，荣耀 Play4 也有优化，自动选择更合适的网络，地铁游戏、车上直播、演唱会上传视频等，也能体验到 5G。

荣耀 Play 4 采用 7nm 工艺的 5G SOC 芯片天玑 800 系列，高性能 8 核架构，APU 3.0 加持；针对游戏场景，还适配了确定时延引擎，可集中调度所有 CPU 性能到游戏中，同时搭载游戏助手 2.0，让你获得更沉浸的游戏体验。

荣耀 Play 4 这次采用业界 VC 液冷散热，12 层散热结构，可系统性解决散热问题，把热量快速散出去。还贴心设计了外壳 AI 温控技术，从外壳根据温度进行调节！还有 4300mAh 大电池和 22.5W 超级快充加持。

荣耀 Play 4 搭载 6400 万像素超清主摄，1/1.7 英寸超大 CMOS 主摄，搭配四合一超级像素，还支持 AIS 手持超级夜景 2.0 和自研猫头鹰算法。为满足大家更多拍摄诉求，还有 800 万防畸变广角镜头、200 万微距镜头和 200 万景深镜头。

荣耀 Play 4 专门适配了 AI 运动检测算法，可智能识别运动状态，快速抓拍，清晰冻结运动瞬间。还支持 4K 超清录像录制 + EIS 视频防抖，自带的全场景视频防抖技术，和预览降噪技术，拍摄视频更稳。

荣耀 Play 4 拥有三种经典配色：冰清纯洁，看着就能感受到清爽的冰岛幻境；优雅高贵，还是 2020 流行色的幻影蓝；低调大气，透着五彩斑斓的幻夜黑。