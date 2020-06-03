【IT之家】开箱：荣耀 Play4 Pro 机甲蓝 / 幻夜黑图赏

IT之家6 月 3 日消息 今天下午，荣耀举行了 Play4 系列新品发布会举行，正式发布了 Play4 Pro 系列手机。IT之家现已拿到了荣耀 Play4 Pro 机甲蓝和幻夜黑两款配色，接下来为大家带来开箱图赏。

开箱

荣耀 Play4 Pro 依旧采用了白色的包装盒，正面有手机型号以及 5G 的标志。

荣耀 Play4 Pro 包装内含有手机本体、透明保护壳以及充电套装。

图赏

上图分别是荣耀 Play4 Pro 的机甲蓝和幻夜黑配色。

官方表示，机甲蓝配色将机甲元素融入设计，硬朗切边和机械感线条，叠嵌上蜂窝纹理，像打开的机舱门，充满力量。

幻夜黑配色配色没有花纹设计，整体显得更加圆润。

荣耀 Play4 Pro 正面采用了双打孔屏，内置 3200 万和 800 万像素两颗摄像头。

相机方面，荣耀 Play 4 Pro 搭载联合索尼深度定制的 4000 万 RYYB 超感光主摄，提升 40% 进光量，另外一颗为 800 万长焦镜头。

配置方面，荣耀 Play4 Pro 搭载麒麟 990 旗舰级芯片，CPU 最高主频 2.86GHZ，16 核的 GPU 和华为自研达芬奇架构 NPU，还有 40W 超级快充和 NFC 智慧选卡功能。

细节图赏