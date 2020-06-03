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乐视网：公司股票将于 6 月 5 日起进入退市整理期交易

2020/6/3 20:11:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 3 日消息 6 月 3 日晚间，乐视网发布公告称，公司股票将于 2020 年 6 月 5 日起进入退市整理期交易。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称 “公司”或 “乐视网”）于 2020 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2020】405 号），根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的相关规定，公司股票将于 2020 年 6 月 5 日起进入退市整理期交易。

IT之家了解到，公告表示，乐视网公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2020 年 6 月 5 日，退市整理期首日的开盘参考价为 1.69 元，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2020 年 7 月 20 日，退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公 司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

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关键词：乐视网股票

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