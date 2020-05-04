阅文集团大跌 7% ，此前陷“霸权合同”风波

IT之家5月4日消息 今日午间，港股低开低走，截至发稿，阅文集团跌幅7.17%，报32.35元；成交约300.4万股，涉资9886万元。阅文集团此前陷入“霸权合同”风波，新管理团队回应称，推行“全部免费阅读”不可能也不现实，会修改不合理条款。

网曝阅文集团要求网文作者签订的“新合同”包括：阅文集团要求“乙方“（即网文作者）无条件将所有版权交给阅文，且甲方运营版权无需乙方同意，且不予分配收益”；“甲方将乙方作品免费发布视为对作品的推广手段，而不是侵权。乙方必须认可”；“甲方有权运营乙方所有社交账号”；“甲方拥有乙方完本一年内发布的作品，以及一年后发布第一部作品优先权”等。网友将合同称为“奴隶合同”、“霸王条款”。

5月3日，网络文学平台阅文宣布，今年的系列作家恳谈会将于5月6日启动，希望参与的作家请通过编辑报名参加。阅文集团新任CEO程武、新任总裁侯晓楠、总编辑杨晨和主要内容负责人将参加会议。

阅文表示，恳谈会不可能覆盖到每一位作家，但希望更多的作家能参与进来，群策群力。即日起，公司编辑团队也对作家的意见展开多种形式的调研。

IT之家此前报道，5月2日，阅文就合同和是否全面收费等传言做出了说明和澄清，称将会与作家们进行广泛的沟通，对于不合理的条款，会做出相应的修改。同时阅文称，必须要巩固和保持付费模式，并对创新模式进行探索。