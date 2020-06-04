苹果又双叒叕遭起诉：隐瞒中国市场 iPhone 需求下滑致股东损失

据外媒报道，一位美国联邦法官表示，苹果公司必须直面诉讼，因为这家巨头企业欺诈性地隐瞒了用户对 iPhone 需求减少的事实，尤其是在中国市场，从而导致了股东数百亿美元的损失。

美国地方法官伊冯娜 · 冈萨雷斯 · 罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）于本周二晚间裁定，苹果股东可以就首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）在 2018 年 11 月 1 日分析师电话会议上吹嘘 iPhone 强劲需求的言论提起诉讼。而就在此事发生的几天前，苹果要求其最大的制造商进行减产。



罗杰斯写道：“由于不存在自然灾害或其他人为因素的突发影响，库克在决定减产的前几天不可能不知道 iPhone 在中国市场的需求正在减少。”

这位加州奥克兰市的法官还表示，苹果公司停止报告 iPhone 销量的决定 “似乎合理地表明，苹果公司有预期到 iPhone 的销量会减少”。

苹果本周三没有立即回复记者的置评请求。

这起指控苹果隐瞒 iPhone 需求减少的诉讼，是由密歇根州一项养老基金计划——罗斯维尔市雇员退休系统（City of Roseville Employees’ Retirement System）——发起的。直接原因是由于库克在 2019 年 1 月 2 日一封给投资者的信中，将苹果的营收预期由之前的 890 亿美元到 930 亿美元下调到了 840 亿美元左右，最高下调了 90 亿美元。

这也是苹果自 2007 年发布 iPhone 以来首次下调营收预期。次日，苹果股价下跌 10%，市值蒸发 740 亿美元。

库克在分析师电话会议上表示，iPhone XS 和 XS Max 有一个 “非常好的开端”，尽管一些新兴市场面临着销售降低的压力，但 “我不会把中国市场归入这一类别”。

起诉书称，截至 2018 年 11 月中旬，苹果已告知制造商富士康和 Pagatron 停止新 iPhone 生产线的计划，并已告知一家关键供应商大幅减少发货量。

本案是苹果公司的证券诉讼，美国加利福尼亚州北区地方法院，编号：19-02033。