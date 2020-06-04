Apple Music 等服务打包销售！iOS 13.5.5 代码曝光苹果 “捆绑销售”证据

IT之家 6 月 4 日消息 据 9to5mac 报道，有传言称，苹果计划在单次订阅中引入一个服务捆绑包，其中包括 Apple Music，Apple TV + 等苹果服务。而外媒根据苹果 iOS 13.5.5 beta 代码分析得到结论称苹果的确打算开发一种捆绑软件包。

其实早在 2019 年苹果公司就与音乐制作人和发行人进行谈判，计划以单次订阅的形式将多种流媒体付费内容整合在一起。若用户单独购买的话，Apple Music，News + 和 TV + 的家庭共享组合每月总计 30 美元。

有了这个捆绑软件包，苹果可以以较低的价格向用户提供数字服务，并使用户与 iOS/iPadOS 生态系统的联系更加紧密。

iOS 13.5.5 代码包含了以前的 iOS 版本中不存在的 “捆绑服务包”和 “捆绑订阅”，这些代码与苹果自己的服务订阅（例如 Apple News +）的管理系统相关，外媒分析称苹果公司仍计划提供相关的折扣套餐。

IT之家了解到，从英国《金融时报》（Financial Times）报道来看，苹果似乎今年不太可能通过捆绑将 Apple Music 与其他 Apple 服务 “捆绑”在一起销售，因而相关的服务捆绑销售仍是苹果的一项计划。