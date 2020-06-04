深度 Deepin v20 Beta 版本更新发布：修复微信 / 企业微信多个问题

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IT之家6 月 4 日消息 今日上午，深度操作系统带来了 Deepin v20 Beta 版本更新。
▲ 图源：深度操作系统官网
IT之家附具体修复内容：
Deepin-wine：
修复：修复企业微信剪切图片切换窗口后崩溃的问题
修复：微信发送多个文件失败的问题
修复：QQ 图片无法加载的问题
修复：企业微信图片分配内存异常的问题
修复：企业微信会议 / 直播，提示版本低无法使用的问题
修复：语音通话没声音的问题
Debian 10.4 仓库：
优化：更新仓库到debian 10.4，详细更新内容：https://www.debian.org/News/2020/20200509
安全更新
优化：更新上游安全补丁，详细更新内容：https://www.debian.org/security/
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