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深度 Deepin v20 Beta 版本更新发布：修复微信 / 企业微信多个问题

2020/6/4 10:12:51来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6 月 4 日消息 今日上午，深度操作系统带来了 Deepin v20 Beta 版本更新。

▲ 图源：深度操作系统官网

IT之家附具体修复内容：

Deepin-wine：

  • 修复：修复企业微信剪切图片切换窗口后崩溃的问题

  • 修复：微信发送多个文件失败的问题

  • 修复：QQ 图片无法加载的问题

  • 修复：企业微信图片分配内存异常的问题

  • 修复：企业微信会议 / 直播，提示版本低无法使用的问题

  • 修复：语音通话没声音的问题

Debian 10.4 仓库：

安全更新

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关键词：深度

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