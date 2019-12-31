深度科技宣布成为统信软件全资子公司，共同研发了UOS

IT之家12月31日消息 今天下午，深度科技deepin操作系统进行了年度回顾，细数了年度版本更迭，在最后深度科技官方宣布现已成为统信软件全资子公司。





今年，深度操作系统系统15.9更新到了15.11，在即将到来的2020年，深度还将推出V20版本。即将到来的V20版将搭载智能助手，还有深度音乐应用，官方还表示《逆水寒》和deepinV20将“双美合璧”，给玩家在Linux系统上带来不一样的游戏体验。

最后，深度科技表示国内多家长期从事操作系统研发的核心企业整合成立了统信软件技术有限公司（简称“统信软件”），深度科技现为统信软件全资子公司。目前，统信软件已经成功研发了全新的统一操作系统UOS产品。

IT之家稍早前曾报道，统一操作系统筹备组是由多家国内操作系统核心企业自愿发起，成员包括中国电子集团（CEC）、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点。各方在2019年5月签署了《合作协议》并建立了筹备组。公司专注于操作系统等基础软件研发与服务，在北京设立了总部，并在上海、广州、武汉、南京、西安、成都等地建立分公司。

目前统信软件已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等厂商开展了广泛和深入的合作，与国内各主流整机厂商，以及数百家软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作，共同发展和建设新的软硬件技术生态。

最近一段时间以来，随着龙芯兆芯等厂家的最新产品都宣布适配UOS，各类软件也相继宣布适配，统信软件UOS的生态也将越来越完善。