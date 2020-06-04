雷神 911 黑武士三代台式电脑开启预售：10 代酷睿 + 莫比乌斯灯环

IT之家6 月 4 日消息 雷神 911 黑武士三代游戏台式电脑现已在京东商城开启预售活动，搭载 10 代酷睿处理器以及英伟达最新显卡，最高可选 i7-10700+ RTX2060 Super，机身采用 Mobius 环形灯带设计，正面采用分子中网结构设计。

雷神 911 黑武士三代游戏台式电脑相较于第二代黑武士，在配置和外观方面进行了大幅的改变。

据 IT之家了解，雷神 911 黑武士三代游戏台式电脑分为以下七个型号：

i5-10400 处理器 + 16G 内存 + GTX1660 Super 显卡 + 512G SSD 型号，售价 5299 元

i5-10400 处理器 + 16G 内存 + GTX1660 Ti 显卡 + 256G SSD+1T 机械硬盘，售价 5899 元

i5-10400 处理器 + 16G 内存 + RTX2060 显卡 + 256G SSD+1T 机械硬盘，售价 6199 元

i7-10700 处理器 + 16G 内存 + GTX1660 Super 显卡 + 256G SSD+1T 机械硬盘，售价 6699 元

i7-10700 处理器 + 16G 内存 + GTX1660 Ti 显卡 + 256G SSD+1T 机械硬盘，售价 7199 元

i7-10700 处理器 + 16G 内存 + RTX2060 显卡 + 256G SSD+1T 机械硬盘，售价 7499 元

i7-10700 处理器 + 16G 内存 + RTX2060 Super 显卡 + 256G SSD+1T 机械硬盘，售价 8499 元

外观方面，雷神 911 黑武士三代游戏台式电脑采用全塔侧透式机箱设计，正面采用满天星分子中网设计，logo 嵌于中网之中，分子结构中网设计使得气流交换性能有所提升，变相加强了散热性能。

此外，雷神 911 黑武士三代游戏台式电脑除 i5-10400 +GTX1660Super 型号外都搭载了雷神 120 一体式水冷器。接口方面视具体型号决定。目前雷神 911 黑武士三代游戏台式电脑正在京东商城进行预售活动。