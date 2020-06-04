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微软蠕虫级高危漏洞 SMBv3 攻击代码公布，请尽快修复！

2020/6/4 13:06:12来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 4 日消息  今日 360 安全卫士官方宣布，360 安全卫士已可对今年 3 月 12 日曝光的 Windows 10 高危漏洞 SMBv3 远程代码执行漏洞（CVE-2020-0796）进行无补丁拦截

IT之家了解到，SMBv3 远程代码执行漏洞（CVE-2020-0796）主要威胁 Windows 10 和 Windows Server 的 1903 和 1909 两大主流版本。该漏洞存在于 Windows 的 SMBv3.0（服务消息块协议）中，属于高危的零接触远程代码执行漏洞。不法攻击者可通过向目标 SMBv3 服务器发送恶意数据包的方式，远程执行任意代码，致使目标设备陷入非授权控制。这一漏洞的危害与 “永恒之蓝”（Eternal Blue）不相上下。

（SMB 调用 srv2!Srv2ReceiveHandler 函数接收 smb 数据包细节）

继 “远程利用”再加码 “本地提权”

目前 360 方面已追踪到了该漏洞首个完整本地提权利用细节。从具体细节上来看，基于网络连接本地地址的 445 端口，打开本机 SMB 共享端口，即可在此基础上利用该漏洞构造任意地址写入的方法，经多重操作，最终达成本地提权的目的。“本地提权”可使黑客实施网络攻击时获得系统更高权限，从而取得对攻击目标的控制权。目前 360 已支持无补丁漏洞拦截。

（SMBv3 远程代码执行漏洞利用展示）

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关键词：360安全卫士微软漏洞

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