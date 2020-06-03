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微软 Win10 版本 2004 磁盘清理不再清空 “下载”文件夹

2020/6/3 23:04:15来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6 月 3 日消息  通过 Windows 10 版本 1809 更新，微软对磁盘清理工具进行了更改，这款工具可潜在地清除重要文件。Windows 10 版本 1809 中添加了使用磁盘清理工具清理 “下载”文件夹的选项，一些用户抱怨他们不小心删除了数据。

默认情况下不会选中该选项，用户必须选中此复选框来手动选择加入，然后磁盘清理才会清除 “下载”文件夹。但是，没有经验的用户可能会选中所有可用的框，然后不小心删除了他们想要保留的文件。

以前，你需要仔细检查一下这些复选框，然后勾选哪些框，以确保未选择 “下载”文件夹。

从 2020 Windows 10 更新五月版（2004 版本）开始，磁盘清理工具将不再清空你的 “下载”文件夹。

Windows 10 版本 2004 从磁盘清理工具中删除了 “下载”选项，微软表示，它是根据用户反馈进行了更改。

还需要指出的是，微软尚未删除 Windows 10 的存储感知中的 “下载”文件夹选项，该选项是内置的存储管理功能，旨在帮助你释放存储空间，并更好地管理硬盘空间。

IT之家获悉，如果你要释放 “下载”文件夹，请转到 “设置”应用>“系统”>“存储”，然后单击 “临时文件”。在下一个屏幕中，选择 “下载”文件夹，然后单击 “删除文件”。

如果你担心丢失有用的文件，应将数据备份到 OneDrive，以防万一。

借助将于今年晚些时候发布的 Windows 10 20H2 更新，微软还计划在存储感知中引入 “清理建议”，以帮助你删除近期、较大或未使用的文件。

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关键词：Windows 10微软

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