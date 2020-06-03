英国将于 7 月底前再次做出华为 5G 相关决定

据英国《金融时报》报道，英国官员表示，该国政府将就美国对华为新制裁的影响进行评估和审查，并在在数周内报告相关情况。他们警告称，这些最新限制可能会对华为在英国提供 5G 网络方面原计划扮演的角色产生 “非常非常严重的”影响。

紧急审查在美国上个月宣布对华为实施新出口管制的几天后开始，由英国情报机构 GCHQ 的分支机构国家网络安全中心（NCSC）进行。

此次审查将给英国移动运营商 EE、3 UK 和沃达丰带来新的不确定性，这些公司已经在其最新的 5G 网络中使用了华为的设备。

尽管英国首相鲍里斯 · 约翰逊（Boris Johnson）此前已将华为在英国 5G 市场份额的参与限制在 35%，并且将这家中国公司排除在了核心网之外，但他的决定遭到了反对派保守党议员和美国政府的猛烈抨击。

英国政府内部人士承认，与 1 月份相比，地缘政治因素现在对政府的影响可能更大了。

但英国官员表示，美国的新制裁 -- 华盛顿方面切断了华为获得由美国设备和技术制造的半导体芯片供应 -- 意味着这家中国公司的风险状况发生了 “重大变化”。

这在一定程度是因为，英国将更难审查华为使用的任何中国制造的半导体，尤其是考虑到新产品线的速度和规模。

“如果中国政府动员起来支持替代产品的快速生产制造…… 我们对（华为）供应链运作方式的长期了解就消失了。”一位英国政府内部人士表示。

这位内部人士还表示，将于 9 月生效的美国出口管制措施可能会危及华为的生存能力，这 “并非完全不合情理”。

华为轮值董事长郭平上个月承认，美国政府的最新出口管制措施对着家公司造成了重大打击。“我们将努力寻找怎么能够存活下去。”他说，“求生存是华为现在的主题词。”

英国官员上周会见了电信业高管们，讨论了目前的状况，这些官员们私下里明确表示对美国新制裁的影响感到担忧。一位官员说，“情况非常非常严重。”

英国政府预计将在 7 月底前向移动运营商提供反馈报告，并再次做出有关华为能否继续作为 5G 设备供应商的决定。

与美国政府一年前对华为实施的制裁相比，最新的制裁更具针对性，并已引起英国移动运营商的担忧。“他们正在扼杀华为。”一位英国行业高管针对美国最新举动表示。

反对派保守党议员正推动在 2023 年前将华为设备从英国电信基础设施中进行移除。

英国电信业警告称，立即禁止使用华为 5G 设备，将导致网络全面部署推迟两年时间，因为移动运营商们不得不重新制定计划，并寻找新的供应商。

但业内有一种越来越强烈的感觉，即政府官员们可能会寻求在 2023 年后逐渐将华为在英国电信基础设施中的参与减少至零。“我们似乎正在走向逐步淘汰。”一位政府官员说到。

如果英国政府确实推翻了今年 1 月关于华为 5G 角色的决定，那么问题仍然在于如何补救由于英国对华为的依赖导致的市场失灵。

一种选择是与美国等盟国共同投资，扶植华为的竞争对手，包括爱立信和诺基亚，或者是支持美国和欧洲的初创企业。

英国首相鲍里斯 · 约翰逊上周五与美国总统特朗通话时讨论了电信安全问题 -- 这加大了一种可能性，即美国的新制裁可能将这一问题推到了议程的更高位置。

华为副总裁张建岗（Victor Zhang）在一份声明中表示：“我们的首要任务仍然是继续在英国推出可靠和安全的 5G 网络。我们很乐意与 NCSC 讨论他们可能有的任何顾虑，并希望将我们过去十年中一直享有的密切合作关系延续下去。”