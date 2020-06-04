全球电信设备市场最新排名：华为稳居第一，中兴份额增长

市场研究公司 Dell'Oro Group 刚刚发布了 2020 年第一季度全球电信设备整体市场报告。这份报告涵盖包括宽带接入、微波与光传输、移动核心网和无线接入网（RAN）、SP 路由器和 CE 交换机（运营商以太网交换机）在内的整个电信设备市场。初步估计，整体电信设备市场在 2020 年第一季度同比下滑 4%，略低于 2020 年全年增长 1% 的预测。
Dell'Oro Group 称，初步估算显示，2020 年第一季度全球电信设备市场收入份额排名前五的供应商分别为：华为（28%）、诺基亚（15%）、爱立信（14%）、中兴通讯（11%）和思科（6%），作为对比，这五家供应商 2019 年市场收入份额分别为 29%、16%、14%、10% 和 7%。
图：全球电信设备市场收入份额变化情况。来源：Dell'Oro Group。
这份报告的其他重点内容包括：
在 2018 年和 2019 年连续两年实现市场增长后，今年整体电信设备市场开局呈现疲软态势，反映出了混杂的市场状况：包括 RAN 和核心网在内的移动技术相关领域的积极市场情绪，并不足以抵消对宽带接入、路由器和 CE 交换机、以及光 / 微波传输设备需求的下降。
虽然稳健的用户基础和积极的 5G 发展势头压过了与新冠疫情相关的对 RAN 和核心网投资的下行风险，但疫情对一些非无线相关领域带来了更多的实际影响，一定程度上导致了供应链中断，并且由于宏观经济不确定性的增加，致使需求疲软。
在技术细分领域，移动 RAN 和核心网市场收入合计以个位数百分比增长，两个领域在 2020 年第一季度合并占据了整体电信设备市场收入近一半的份额。与此同时，宽带接入、微波传输、路由器和 CE 交换机市场的总收入在本季度以两位数百分比的速度同比下滑，合计约占整体市场收入的三分之一。
与以往的经济衰退相比，新冠疫情正在改变我们使用网络的方式。但是用户消耗数据方式的改变，并不一定会相应增加运营商用于应对流量增长的新基础设施支出。一些供应商和服务提供商表示，网络容量升级需要适应数据流量的增长，然而，数据流量激增并未导致所有电信设备领域对网络容量升级的巨大需求。
尽管新冠疫情仍在造成高昂的人力和经济损失，Dell'oro 分析师团队却共同预期 2020 年下半年将会出现更有利的市场条件，供应链风险也将降低，由此推动整体电信设备市场在 2020 年增长 1%。这一数字相较 Dell'oro 此前 2% 的增长预期出现下调。