全球电信设备市场最新排名：华为稳居第一，中兴份额增长

市场研究公司 Dell'Oro Group 刚刚发布了 2020 年第一季度全球电信设备整体市场报告。这份报告涵盖包括宽带接入、微波与光传输、移动核心网和无线接入网（RAN）、SP 路由器和 CE 交换机（运营商以太网交换机）在内的整个电信设备市场。初步估计，整体电信设备市场在 2020 年第一季度同比下滑 4%，略低于 2020 年全年增长 1% 的预测。

Dell'Oro Group 称，初步估算显示，2020 年第一季度全球电信设备市场收入份额排名前五的供应商分别为：华为（28%）、诺基亚（15%）、爱立信（14%）、中兴通讯（11%）和思科（6%），作为对比，这五家供应商 2019 年市场收入份额分别为 29%、16%、14%、10% 和 7%。

图：全球电信设备市场收入份额变化情况。来源：Dell'Oro Group。

这份报告的其他重点内容包括：