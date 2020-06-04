国家邮政局：5 月快递业务量预计完成 73.0 亿件，同比增长 39.6%

6 月 4 日，根据国家邮政局公布的数据显示，2020 年 5 月中国快递发展指数为 344.2，同比增长 73.5%，其中，发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为 291.1、622.4、202.4 和 94.0，快递业增速加快、质量提升，呈现扩容提质的发展态势。

5 月，快递发展规模指数为 291.1，同比增长 37.1%。从分项指标看，快递业务量预计完成 73.0 亿件，同比增长 39.6%；快递业务收入预计完成 810.0 亿元，同比增长 31.0%。快递业在疫情后期逆势增长，业务量、收增速均超 30%，创 2018 年 2 月以来新高，快递业复工达产快于预计好于预期，为做好 “六稳”工作、落实 “六保”任务发挥着重要作用。

5 月快递业保持高速增长态势主要得益于以下因素：一是 “双品网购节”拉动作用明显。第二届 “双品网购节”总销售额达 1825.1 亿元人民币 , 带动实物商品网络零售额超 3800 亿元 , 同比增长 33.3%，消费潜力有效释放。受该因素影响，五一假期期间，全国邮政快递业共揽收包裹 11.02 亿件，同比增长 41.8%。二是生鲜农产品加速上行。

5 月，快递服务质量指数为 622.4，同比增长 142.1%。从分项指标看，疫情期间快递小哥承担了高强度业务负荷，得到了用户的宽容和理解，申诉量明显减少，快递有效申诉率预计为百万分之 0.1，同比改善八成。消费者快递服务满意度为 78.3 分 , 同比提高 0.2 分。重点地区 72 小时准时率为 76.0%，与去年基本持平。

国家邮政局表示，预计 6 月快递业务量同比增速将超 40%。从资本市场预期看，电商需求仍将保持中高速增长，农村市场潜力进一步释放，行业将呈上扬态势，资本市场对行业发展持续看好，同时对末端网点稳定、快递价格调整、产业格局变化等问题保持关注。