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浙江省邮政管理局：经政府协调，杭州丰巢快递柜全部恢复正常使用

2020/5/15 16:09:37来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月15日消息 5月15日，浙江省邮政管理局发布消息称：在该局和杭州市政府有关部门的共同努力下，随着杭州市东新园小区丰巢柜于5月14日晚12点恢复正常运营，杭州市所有的丰巢柜全部恢复正常，继续为群众提供便利的“无接触式收件”服务。

IT之家从浙江省邮政管理局网站获悉，自5月7日杭州市东新园小区停用丰巢快件箱以来，浙江省邮政管理局会同杭州市、区两级政府有关部门，主动介入协调，积极斡旋沟通，对相关业委会、物业公司和浙江丰巢公司晓之以理、明之以义，要求各方站在保障人民群众基本通信需求和美好用邮需要的角度，畅通快递“最后一百米”服务，提供群众“无接触式收件”便利，最终促成各方达成一致。

杭州市作为全国首个快递示范城市，在促进行业健康发展、提升末端服务质量、探索新业态新模式上始终发挥着示范引领作用。浙江省邮政管理局表示，智能快件箱作为目前末端派送“到门、到站、到柜”的三种模式之一，已成为人民群众不可或缺的日常生活便利设施，在浙江区域日均服务群众达300万人次以上。下一步，浙江局将主动会同相关部门进一步研究智能快件箱的布局规划、建设运营、监管评价等长效机制，为人民群众提供更高质量的快递服务。

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关键词：快递丰巢

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