盒马总裁侯毅：未来不再区分线上线下

6 月 4 日消息，盒马总裁侯毅今天表示，在线经济已经成为中国零售的主流。对新零售来讲，未来是一个阳光灿烂的时代，是一个高歌猛进的时代，是一个充满机会的时代。未来的新零售，将不再区分线上还是线下，因为新零售 2.0 会真正实现两者的一体化，让用户的需求可以随时随地被满足。

在侯毅的规划中，新零售 2.0 将是一个一体化的供应链体系为核心，支撑线上线下的全渠道运营和销售。

侯毅认为，把供应链做到极致以后，才能赢得极大降低运营成本。供应链只有自己开建，做出好的产品，做出有性价比竞争的商品，这个是今天零售业所必须要走的路，如果你没有人家有，你没法竞争。据公开信息，盒马已经建立起 41 个常温和冷链仓、16 个加工中心，4 个活鲜暂养仓，能够支撑 30 分钟达、次日达、3 日达、S2B2C 等多种履约模式。

“新零售 2.0 时代线上渠道是完全多元化的，只要你说我有一个很牛的产品，所有的渠道都会跪着求你开店。对中国零售业发展来讲，我们更多需要建设我们的商品体系，建设我们的一体化供应体系。”

分析认为，新零售 1.0 更多的是解决 “货”的问题，而 2.0 更多的是满足 “人”的需求，两个维度的升级，最终打破的是时间和空间的限制，让用户需求可以随时随地被满足。

侯毅还透露，盒马将在上海开出第一家 X 会员店。X 会员是盒马 2018 年推出的付费会员体系，次年从上海推广到北京、深圳、西安等地，以商品权益为核心搭建会员体系。

去年年初侯毅公开表示，2019 年是盒马的填坑之战，反思五个问题，即包装食品的竞争力，大海鲜是否仍然性感，餐饮是否必要，线上配送成本能否覆盖，商品结构是否合理。

一年过去，侯毅称，疫情加速了老百姓对健康、方便购物形式的追求，包装食品已经是主流。而大海鲜成了商超的基本品类，不再具有网红的气质。餐饮方面，很多商超放弃了餐饮，但盒马通过火锅等新品的研发，坚持做老百姓日常民生类的餐饮，重新赢得了消费者。随着消费者客单价的提高，线上配送成本问题得以解决，而商品结构，盒马则通过不断的探索日渐优化，尤其是小店模式跑出了盒马 mini，淘汰了前置仓模式的盒马小站。

“对我们来讲，在探索未来创新过程当中，遇见困难并不可怕，可怕的是我们放弃了，妥协了，只要我们坚信，我们相信克服这些困难，相信我们能改变。一个企业在创业过程当中一定有很多困难，只要有勇气有决心去改变，早晚会成功的。”侯毅表示。