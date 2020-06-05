苹果尝试自动化组装产品遇阻：拧螺丝和涂胶水不如工人

IT之家 6 月 5 日消息 外媒 The Information 今天发表了一份报道，详细介绍了苹果公司试图用机器人而非人类来组装产品所面临的困难。

报道称，从 2012 年开始，苹果公司在加州桑尼维尔市的一个秘密实验室里组建了一个机器人和自动化专家团队，试图寻找减少生产线上工人数量的方法。然而，据说这个团队在设计一些自动化系统时很快就遇到了挑战。

建造一个可以固定螺丝的机器人是行业内最难的挑战之一。机器人必须以特定的角度拿起螺丝，并利用多个工业相机将其与孔对准。苹果公司使用的螺丝非常小，以至于机器人没有办法测量钻进螺丝的力度。相比之下，人类工人可以从手部感受到阻力，并能判断出出现了什么问题。

另外，把胶水涂在显示面板上，苹果的规格非常严格，误差需要在一毫米之内。一位前团队成员说，训练有素的中国工人比机器人更擅长涂胶。

虽然许多自动化系统被放弃或没有实施，但该团队确实用机器人代替工人完成了一些简单的任务，比如测试 Apple TV、Apple Watch 和 iPad 等产品。

该报告还提供了更多的例子，说明苹果试图提升自动化程度的尝试，只是遇到了一些挑战。例如，2014 年，苹果曾尝试对停产后的 12 英寸 MacBook 进行自动化组装，但由于各种问题，生产线最后得不偿失。

在早期的试验中，传送系统的移动不稳定，导致零件的移动速度变慢。一个使用 88 个小螺丝安装键盘的机器人不断地出现故障，需要工人在事后再来修理大部分工序。用于移动部件的容器不断堆积在传送带上，造成流程堵塞。

这些问题导致苹果将 12 英寸 MacBook 的上市时间推迟了约 6 个月，这款笔记本是在 2015 年 4 月发布的。

IT之家了解到，报告的结论是，虽然苹果在使用机器人来组装产品整体上并没有取得太多成功，但对于特定的零部件来说，自动化可以有效地实现。几年前，苹果公司还推出了一款名为 Daisy 的机器人，它每小时可以拆解多达 200 个 iPhone，拆解和分类零件，用于回收利用。