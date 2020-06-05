支付宝：5.5 亿中国人 “手机种树”超 2 亿棵，种植面积相于 2.5 个新加坡

今天（6 月 5 日）是世界环境日，支付宝公布了中国人 “手机种树”的最新 “成绩单”：截至 5 月底，蚂蚁森林的参与者已超 5.5 亿，累计种植和养护真树超过 2 亿棵，种植面积超过 274 万亩，相于 2.5 个新加坡。

据悉，2016 年 8 月，支付宝正式上线" 蚂蚁森林"。目前，接入支付宝蚂蚁森林的低碳场景超过 20 多种，涵盖减纸减塑、线上办事、绿色出行、循环利用等多个方面，累计碳减排量超过 1200 万吨，重量相当于 200 艘辽宁舰。

除了超 5 亿的庞大参与人群，目前蚂蚁森林还吸引了包括公益组织、科研机构、城市、高校、明星、品牌等在内的 800 多个各类合作伙伴，贡献出专业能力和社会影响力，倡导并推动全社会共同为 “美丽中国”行动起来。

支付宝蚂蚁森林项目负责人徐笛表示，我们希望通过互联网科技，唤醒每个人内心的环保意识，把各种力量联合起来并持之以恒，除了阿里巴巴从每年营收的千分之三中拿出公益资金持续投入，目前越来越多有社会责任感的企业和品牌也在加入蚂蚁森林，通过捐助树苗、资助树木养护、支持保护地巡护等形式，在蚂蚁森林 “每年种下 1 亿棵”的基础上，继续做大这项属于全社会的绿色事业。