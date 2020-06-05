支付宝首页新增 “好生活”板块：商家可 “云摆摊”

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IT之家 6 月 5 日消息 据支付宝方面介绍，6 月 5 日，支付宝首页新增 “好生活”板块，首次以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。
据悉，“好生活”里展示的 “摊位”包括餐饮、酒店、旅游等，更多商家能通过 “云摆摊”的方式触达到消费者。
IT之家了解到，支付宝近期首页改版的动作不断，比如首页增加更多生活服务入口、升级数字市民中心、置顶 “出行”入口、新增 “最近使用”功能、“应用中心”升级等。
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