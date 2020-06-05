华为受限后，台积电将下调 2020 年资本支出？

北京时间 6 月 5 日消息 据台湾电子时报报道，由于美国对华为实施了新的贸易制裁，台积电 2020 年的业务表现面临越来越多的不确定性，由此引发了市场猜测，这家代工巨头是否会下调其 2020 年甚至是 2021 年的资本支出。

在今年 4 月的投资者大会上，台积电重申，尽管爆发新冠疫情，但其 2020 年资本支出仍将维持在 150 亿 - 160 亿美元的创纪录水平。但由于美国在 5 月中旬宣布了一项将于 9 月份生效的新限制——禁止在全球范围内使用美国制造的机器或提供的软件来为华为及其关联公司设计或制造芯片，业界很快有推测称台积电将失去这一重量级客户，并且其 2020-2021 年的盈利目标将很难达到预期。

华为现在是台积电的第二大客户，为其贡献了 14% 的营收份额，双方已经完成了 7 纳米、5 纳米甚至是 3 纳米制程的产能规划和量产计划的谈判。业内消息人士称，如果华为的产能承诺无法兑现，台积电的收入和利润以及先进制造节点和产能扩张计划的进展都将受到严重影响。

不少市场研究机构援引设备供应链的消息称，台积电已经推迟了其 3 纳米、5 纳米和 7 纳米制程设备的采购订单，并且他们预期台积电将把 2020 年的资本支出削减 15 亿 - 25 亿美元，并将 2021 年的资本支出进一步削减至 125 亿美元。

不同声音

但是一些设备制造商认为，随着三星电子和中芯国际正积极扩大对先进制造节点的投资，台积电将不会不计后果地放缓投资势头，这对于继续领先另外两家竞争对手来说是一个冒险举动。

关于台积电会否削减 2020 年甚至 2021 年资本支出的不同看法，可能将在 7 月中旬该公司的下一次投资者会议上得到官方回应。

目前，台积电的主要设备供应商大多来自于美国、欧洲和日本，包括 Applied Materials、ASML、Lam Research、Tokyo Electron 和 KLA-Tencor，这些公司的业务表现和业绩指引最能反映台积电是否已放缓采购或减少订单。

但是，台积电设备供应链的台湾制造商都表示，台积电没有延迟或取消采购。

作为 ASML EUV 模组的合同生产合作伙伴，Marktech International 手中至少有超过 200 亿新台币（6.6847 亿美元）的订单，创下了历史新高，其 2020 年利润预计将达到十年新高，这主要得益于台积电在 6 纳米、5 纳米和 3 纳米制程方面的加速发展。

富士康旗下子公司 Foxsemicon Integrated Technology 目前是 Applied Materials 的一个代工制造商，该公司直到 10 月份都会持续向台积电、英特尔和三星的出货订单。该公司预计，在第一季度实现强劲业绩表现后，其 2020 年第二季度的收入将环比增长 15%。

此外，负责台积电在台湾新工厂的洁净室工程、机电工程和设备安装项目的 United Integrated Services，已经获得了 2020-2021 年期间价值 500 亿 - 550 亿新台币的订单合同。

台积电的资本支出走向如何，我们还需拭目以待。